Стримерши зарабатывают миллионы в TikTok, притворяясь героями NPC и "поедая" донаты с экрана

В TikTok набирает популярность новый тренд — NPC-стримерши, которые копируют поведение неигровых персонажей видеоигр и просто озвучивают получаемые донаты. В своих прямых эфирах девушки "давят голос" и притворяются, что едят стикеры-подарки.

Блогерши начали озвучивать получение донатов на стримах в TikTok. Видео © TikTok

Десятки тысяч зрителей подобных стримов отправляют блогершам почти бесплатные стикеры, которые девушки конвертируют в "бриллианты", а их уже — в реальные доллары. Самый дешёвый подарок — Ice cream. Его зрители присылают чаще всего, поэтому тиктокершам приходится очень быстро озвучивать стикеры и сопровождать их жестами персонажей видеоигр.

Всего за минуту такой трансляции NPC-стримерши зарабатывают несколько десятков или сотен долларов, а за час — несколько тысяч. Так, публикация одного из видео раскрутившейся на этом тиктокерши Pinky Doll в Twitter набрала почти 50 млн просмотров.

"Я никогда не была в большем недоумении за всю мою жизнь", — комментируют новый тренд пользователи Twitter.