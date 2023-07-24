Изуродованные красотой: 5 российских звёзд, помимо Славы, пострадавших от рук пластических хирургов

Певица Слава рассказала о неудачной пластике, которую ей сделал известный хирург Тимур Хайдаров. Артистке пришлось исправлять результаты подтяжки груди, поскольку у неё остались большие шрамы и появилась асимметрия. Звезда также сообщила, что врач "изуродовал" и других знаменитостей.

Блеск и гламур индустрии развлечений часто заставляют нас забыть о том, что даже самые яркие звёзды сталкиваются с трудностями за кулисами. А ведь для некоторых из них хирургическое вмешательство стало фатальной ошибкой. Вот несколько российских знаменитостей, тоже пострадавших от рук хирургов. Вероятно, они хотели бы повернуть время вспять, чтобы не ложиться под нож.

Вера Алентова

Актриса Вера Алентова до и после пластики. Фото © ТАСС / Гутерман Михаил / Виноградов Сергей

Звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова была эталоном красоты среди всех женщин в советское время. Однако в погоне за вечной молодостью актриса стала жертвой пластической хирургии. В конце 90-х годов она сделала первые операции: круговую подтяжку лица, блефаропластику, коррекцию губ и липосакцию подбородка — тогда всё прошло удачно, и в 60 лет актриса выглядела на 40. К сожалению, на этом она не остановилась, из-за бесчисленного количества операций к 79 годам у актрисы атрофировались лицевые мышцы.

Маша Распутина

Как менялась внешность Маши Распутиной до и после пластики. Фото © ТАСС / Микляев Сергей / Прокофьев Вячеслав

Внешность исполнительницы хитов "Роза чайная" и "Кружит музыка" Маши Распутиной начала меняться в нулевые. Специалисты считают, что звезда сделала увеличение губ, груди, ринопластику, блефаропластику, а также подтяжку лица. В результате такого марафона "преображений" мы уже перестали узнавать певицу. Поклонники даже начали сравнивать её с Майклом Джексоном и настоятельно порекомендовали сменить пластического хирурга.

Виктория Боня

В кого превратилась Виктория Боня после неудачной блефаропластики. Фото © Youtube / Дом 2 Ностальгия, © ТАСС / ZUMA / Manuele Mangiarotti

Телеведущая и светская львица Виктория Боня открыто поделилась глубокими сожалениями, вызванными её решением сделать пластическую операцию в юности. Неудачная блефаропластика в возрасте 25 лет столкнула её с реальностью хирургических вмешательств. В 2016 году звезда призналась, что до сих пор борется с проблемами, возникшими после той операции. В соцсетях Боня жаловалась: даже подумать не могла, что процедура по ликвидации грыж под глазами настолько сильно изменит её жизнь.

Николай Басков

Как выглядит певец Николай Басков в молодости и после пластики. Фото © ТАСС / Косинец Александр /

Жертвой красоты, а вернее той же блефаропластики, что и Виктория Боня, стал и "золотой голос России" Николай Басков. В 2011 году он решил сделать эту процедуру из-за сильных мешков под глазами. Но даже подумать не мог, что потом ему придётся гримировать всё лицо от отёков, а не только в местах под глазами.

Ольга Спиркина

Актриса Ольга Спиркина до и после пластики. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olga_spirkina, © ТАСС / Юрий Самолыго

Актриса Ольга Спиркина, известная своими ролями в сериалах "Обречённая стать звездой" и "Ранетки", тоже легла "не на тот стол" хирурга. Она обратилась к доктору, чтобы подтянуть овал лица и избавиться от морщин, но, вероятнее всего, попала в руки непрофессионала. В результате омолаживающей процедуры лицо Ольги стало неестественным и непропорциональным. Она даже подавала в суд на врачей, ответственных за уродование её внешности.