6 знаменитостей, которым было лень заниматься спортом и они "преобразились" через пластику

Липосакция — одна из "любимых" процедур селебрити. Зачем мучить себя диетами и тренировками, если можно взять и вырезать из себя всё жирненькое и ненужное быстро и эффективно? Тем не менее пластические операции по уменьшению объёмов — вовсе не панацея для борьбы с лишним весом. Но этим шести знаменитостям всё равно — ради стройного тела они готовы ложиться под нож хоть каждый год!

1. Лолита

Знаменитая российская певица Лолита уверена: стремление выглядеть моложе и привлекательнее — свойственно каждой женщине. Поэтому звезда не скрывает ни своего возраста, ни того, что к её похудению был приложен нож хирурга. Милявская не стеснялась того, что откачивала жир из подбородка и вставляла его в губы. Она также открыто признавалась поклонникам в том, что делала липосакцию на всё тело. В последний раз артистка подрезала лишнее во время карантина — казалось бы, это прекрасный шанс скрыть хирургическое вмешательство, пока вся страна сидит по домам, но нет! Врать о "ягодах годжи" и "новейших диетах" она не стала. Что-что, а честности у знаменитости хоть отбавляй. Борьба с лишним весом для Лолиты — дело привычное. Она уже не раз решалась на липосакцию, чтобы сделать бёдра и живот более стройными, и, нужно признать, выглядит Милявская в свои 59 лет просто сногсшибательно!

Лолита Милявская много раз ложилась под нож ради красоты и стройности и вполне откровенно делилась этой новостью со своими фанатами. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

2. Роза Сябитова

Роза Сябитова сделала подтяжку живота и век, коррекцию ягодиц — и всё это ради одного молодого кавалера. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / syabitova_roza

Ведущая передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова никогда не скрывала, что оставаться молодой и стройной ей помогает не только спорт, но и умелые руки пластических хирургов. Гуру любви знает о волшебных трансформациях не понаслышке. Так, в 2013 году звезда взялась за свою фигуру и… больше не отпускала. Сначала она сама с помощью диеты и спорта похудела более чем на 20 килограммов, а потом решила пустить в ход тяжёлую артиллерию. Телеведущая увеличила грудь, потом прибегла к липосакции, а после слезть с "иглы стройности" было уже не вариант. Телеведущая, ко всему прочему, сделала подтяжку живота и век, коррекцию ягодиц — и всё это ради одного молодого кавалера. Сегодня, смотря на фото Розы в купальнике, завидуют даже 20-летние девчонки.

3. Ким Кардашьян

Ким Кардашьян уверяет, что её фигура — от природы, но бывший муж сдал знаменитость с потрохами. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Вокруг изгибов тела Ким Кардашьян ходит столько слухов и догадок, что переплюнет её разве что… да никто! Кардашьян уверяет поклонников, что никогда не делала пластику, а своей роскошной фигурой обязана природе-матушке и правильному питанию. Но всё же удивительно, как при таких необъятных бедрах и ягодицах у девушки нет ни грамма лишнего жира на талии. Всё просто: Ким делала липосакцию. И не один раз. Бывший муж знаменитости — Дэймон Томас — как-то признался в одном из интервью, что у него сохранились документы, чеки и выписки из клиники, которые доказывают, что Кардашьян ложилась под нож пластического хирурга. Но звезда клянётся и божится, что на неё просто наговаривают всякие завистники и недоброжелатели.

4. Ирина Дубцова

Ирина Дубцова была недовольна собой после рождения сына и решила проблему путём хирургического вмешательства. Фото © VK / irinadubtsovaofficial

Всеми любимая поп-звезда Ирина Дубцова сделала себе не только пластическую операцию на груди, но и прибегла к липосакции. Оказалось, что при самостоятельном похудении с помощью фитнеса и диет у знаменитости якобы не получалось сбросить лишнее в области живота. Дубцова и до появления ребёнка не раз жаловалась на то, что у неё появились комплексы по поводу фигуры. А после родов ситуация и вовсе ухудшилась, что вогнало знаменитость в тоску. Зато липосакция пошла ей на пользу не только в ментальном вопросе. После операции Ирина Дубцова начала правильно питаться и заниматься спортом. По словам артистки, она вовсе не против пластики, если та идёт на пользу, однако звезда уверена, что важно в этом деле знать меру. Певица даже как-то делилась с поклонниками, что у неё есть подруги, которые сделали себе пластику по глупости, и теперь им ничего другого не остаётся, как смеяться над собой, глядя в зеркало.

5. Джессика Альба

Джессика Альба после вторых родов сделала лазерную липосакцию живота и вернула себе былую форму. Фото © Getty Images / Baby2Baby / Phillip Faraone

Голливудская звезда Джессика Альба показала нам, что даже красивые девушки без особого лишнего веса прибегают к хирургии. Актриса вынуждена была провести лазерную липосакцию живота. Это произошло после второй беременности знаменитости, когда она не смогла избавиться с помощью диет и спорта от появившихся изьянов. Артистка считает, что это абсолютно нормально — прибегать к коррекции фигуры посредством пластической хирургии. В итоге звезда легла под нож и вернула себе былую форму, после чего прибегла уже к занятиям спортом, чтобы закрепить результат. Хотя Джессика всегда выглядит потрясающе.

6. Рита Дакота

Рита Дакота после развода решилась скорректировать фигуру 3D-скульптурированием, чтобы больше не испытывать появившиеся из-за недостатков фигуры комплексы. Фото © t.me / ritadakotatelega