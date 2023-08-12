6 знаменитостей, которым было лень заниматься спортом и они "преобразились" через пластику
Эти знаменитые красавицы сделали липосакцию, подтяжку и даже новое тело, и ни о чём не жалеют. Ведь это гораздо быстрее, чем выматывающие тренировки и вечные диеты! Кто же эти ленивые звёздочки?
Липосакция — одна из "любимых" процедур селебрити. Зачем мучить себя диетами и тренировками, если можно взять и вырезать из себя всё жирненькое и ненужное быстро и эффективно? Тем не менее пластические операции по уменьшению объёмов — вовсе не панацея для борьбы с лишним весом. Но этим шести знаменитостям всё равно — ради стройного тела они готовы ложиться под нож хоть каждый год!
1. Лолита
Знаменитая российская певица Лолита уверена: стремление выглядеть моложе и привлекательнее — свойственно каждой женщине. Поэтому звезда не скрывает ни своего возраста, ни того, что к её похудению был приложен нож хирурга. Милявская не стеснялась того, что откачивала жир из подбородка и вставляла его в губы. Она также открыто признавалась поклонникам в том, что делала липосакцию на всё тело. В последний раз артистка подрезала лишнее во время карантина — казалось бы, это прекрасный шанс скрыть хирургическое вмешательство, пока вся страна сидит по домам, но нет! Врать о "ягодах годжи" и "новейших диетах" она не стала. Что-что, а честности у знаменитости хоть отбавляй. Борьба с лишним весом для Лолиты — дело привычное. Она уже не раз решалась на липосакцию, чтобы сделать бёдра и живот более стройными, и, нужно признать, выглядит Милявская в свои 59 лет просто сногсшибательно!
Лолита Милявская много раз ложилась под нож ради красоты и стройности и вполне откровенно делилась этой новостью со своими фанатами. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
2. Роза Сябитова
Роза Сябитова сделала подтяжку живота и век, коррекцию ягодиц — и всё это ради одного молодого кавалера. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / syabitova_roza
Ведущая передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова никогда не скрывала, что оставаться молодой и стройной ей помогает не только спорт, но и умелые руки пластических хирургов. Гуру любви знает о волшебных трансформациях не понаслышке. Так, в 2013 году звезда взялась за свою фигуру и… больше не отпускала. Сначала она сама с помощью диеты и спорта похудела более чем на 20 килограммов, а потом решила пустить в ход тяжёлую артиллерию. Телеведущая увеличила грудь, потом прибегла к липосакции, а после слезть с "иглы стройности" было уже не вариант. Телеведущая, ко всему прочему, сделала подтяжку живота и век, коррекцию ягодиц — и всё это ради одного молодого кавалера. Сегодня, смотря на фото Розы в купальнике, завидуют даже 20-летние девчонки.
3. Ким Кардашьян
Ким Кардашьян уверяет, что её фигура — от природы, но бывший муж сдал знаменитость с потрохами. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian
Вокруг изгибов тела Ким Кардашьян ходит столько слухов и догадок, что переплюнет её разве что… да никто! Кардашьян уверяет поклонников, что никогда не делала пластику, а своей роскошной фигурой обязана природе-матушке и правильному питанию. Но всё же удивительно, как при таких необъятных бедрах и ягодицах у девушки нет ни грамма лишнего жира на талии. Всё просто: Ким делала липосакцию. И не один раз. Бывший муж знаменитости — Дэймон Томас — как-то признался в одном из интервью, что у него сохранились документы, чеки и выписки из клиники, которые доказывают, что Кардашьян ложилась под нож пластического хирурга. Но звезда клянётся и божится, что на неё просто наговаривают всякие завистники и недоброжелатели.
4. Ирина Дубцова
Ирина Дубцова была недовольна собой после рождения сына и решила проблему путём хирургического вмешательства. Фото © VK / irinadubtsovaofficial
Всеми любимая поп-звезда Ирина Дубцова сделала себе не только пластическую операцию на груди, но и прибегла к липосакции. Оказалось, что при самостоятельном похудении с помощью фитнеса и диет у знаменитости якобы не получалось сбросить лишнее в области живота. Дубцова и до появления ребёнка не раз жаловалась на то, что у неё появились комплексы по поводу фигуры. А после родов ситуация и вовсе ухудшилась, что вогнало знаменитость в тоску. Зато липосакция пошла ей на пользу не только в ментальном вопросе. После операции Ирина Дубцова начала правильно питаться и заниматься спортом. По словам артистки, она вовсе не против пластики, если та идёт на пользу, однако звезда уверена, что важно в этом деле знать меру. Певица даже как-то делилась с поклонниками, что у неё есть подруги, которые сделали себе пластику по глупости, и теперь им ничего другого не остаётся, как смеяться над собой, глядя в зеркало.
5. Джессика Альба
Джессика Альба после вторых родов сделала лазерную липосакцию живота и вернула себе былую форму. Фото © Getty Images / Baby2Baby / Phillip Faraone
Голливудская звезда Джессика Альба показала нам, что даже красивые девушки без особого лишнего веса прибегают к хирургии. Актриса вынуждена была провести лазерную липосакцию живота. Это произошло после второй беременности знаменитости, когда она не смогла избавиться с помощью диет и спорта от появившихся изьянов. Артистка считает, что это абсолютно нормально — прибегать к коррекции фигуры посредством пластической хирургии. В итоге звезда легла под нож и вернула себе былую форму, после чего прибегла уже к занятиям спортом, чтобы закрепить результат. Хотя Джессика всегда выглядит потрясающе.
6. Рита Дакота
Рита Дакота после развода решилась скорректировать фигуру 3D-скульптурированием, чтобы больше не испытывать появившиеся из-за недостатков фигуры комплексы. Фото © t.me / ritadakotatelega
Певица и автор песен Рита Дакота проявила свой артистический дух не только через музыку, но и через трансформацию тела. Используя хирургию в качестве кисти, она нарисовала новую картину себя, смело доказывая, что можно быть шедевром в процессе. Рита Дакота сделала липосакцию в 2019 году, о чём рассказала своим фанатам в соцсетях. Это произошло как раз после того, как девушка развелась с Владом Соколовским. Кстати, семья Влада, да и сам певец, регулярно намекали Рите, что ей пора бы похудеть, иногда даже подтрунивая над девушкой. На фоне этого Рита была жутко недовольна телом, особенно после родов, поэтому решилась на столь радикальные меры. По словам звезды, у неё обнаружили симфизит и сильный гормональный сбой. Поэтому она не могла похудеть самостоятельно целый год и очень страдала из-за этого. Не помогала ни аппаратная чистка, ни массаж. Тогда Рита Дакота и решилась скорректировать фигуру 3D-скульптурированием, чтобы больше не испытывать появившиеся из-за недостатков фигуры комплексы. После развода она удалила жир с нескольких участков своего тела и начала новую жизнь в лучшей версии себя.
ТАСС / Вадим Тараканов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian, © t.me / ritadakotatelega