Алёна Косторная вышла замуж за своего партнёра

Судя по этим кадрам, торжество прошло в ресторане, среди гостей церемонии фигуристки Дарья Усачёва и Анна Щербакова. 20 мая Косторная опубликовала фото рядом с воздушным шаром, где Куница и сделал ей предложение.

Лайф напоминает: в январе стало известно, что Косторная ушла в парное катание. В качестве напарника она выбрала Георгия Куницу. В марте прошлого года Косторная перешла к Елене Буяновой от Этери Тутберидзе. Спортсменка перенесла операцию на бедре, после чего и решила попробовать себя в парном катании.