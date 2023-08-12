Алёна Косторная вышла замуж за своего партнёра
Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница поженились
Российские фигуристы 19-летняя Алёна Косторная и 20-летний Георгий Куница поженились. Видео со свадьбы молодая супруга разместила в телеграм-канале.
Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница сыграли свадьбу. Видео © Telegram / Aliona Kostornaia
Судя по этим кадрам, торжество прошло в ресторане, среди гостей церемонии фигуристки Дарья Усачёва и Анна Щербакова. 20 мая Косторная опубликовала фото рядом с воздушным шаром, где Куница и сделал ей предложение.
Куница сделал предложение Косторной на воздушном шаре. Фото © Telegram / Aliona Kostornaia
Лайф напоминает: в январе стало известно, что Косторная ушла в парное катание. В качестве напарника она выбрала Георгия Куницу. В марте прошлого года Косторная перешла к Елене Буяновой от Этери Тутберидзе. Спортсменка перенесла операцию на бедре, после чего и решила попробовать себя в парном катании.
Telegram / Aliona Kostornaia