Ещё одна российская фигуристка вслед за Щербаковой сообщила о серьёзной болезни

Российская фигуристка Алёна Косторная поддержала заболевшую мононуклеозом олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, рассказав о своём опыте этой болезни. По её словам, с инфекцией ей пришлось столкнуться ещё в детстве.

"Из-за мононуклеоза я не поехала на свой первый юниорский чемпионат России в Челябинск в 2015 году. Болела я долго, прошла много врачей. Был большой удар по печени. Этот орган до сих пор выглядит немного не так, как должен", — написала 19-летняя спортсменка в соцсетях.

Кроме того, по словам Косторной, в качестве последствий на протяжении нескольких месяцев у неё болело горло, скакала температура, а также она постоянно чувствовала сильную усталость. К счастью, фигуристка довольно быстро восстановилась. Она также выразила уверенность в том, что Щербакова преодолеет болезнь так же, как и все другие трудности на её пути.