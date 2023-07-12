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12 июля, 19:04

Ещё одна российская фигуристка вслед за Щербаковой сообщила о серьёзной болезни

Косторная поддержала заболевшую мононуклеозом Щербакову, рассказав о своём опыте

<p>Алёна Косторная. Обложка © Getty Images / International Skating Union / Joosep Martinson</p>

Алёна Косторная. Обложка © Getty Images / International Skating Union / Joosep Martinson

Российская фигуристка Алёна Косторная поддержала заболевшую мононуклеозом олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, рассказав о своём опыте этой болезни. По её словам, с инфекцией ей пришлось столкнуться ещё в детстве.

"Из-за мононуклеоза я не поехала на свой первый юниорский чемпионат России в Челябинск в 2015 году. Болела я долго, прошла много врачей. Был большой удар по печени. Этот орган до сих пор выглядит немного не так, как должен", — написала 19-летняя спортсменка в соцсетях.

Кроме того, по словам Косторной, в качестве последствий на протяжении нескольких месяцев у неё болело горло, скакала температура, а также она постоянно чувствовала сильную усталость. К счастью, фигуристка довольно быстро восстановилась. Она также выразила уверенность в том, что Щербакова преодолеет болезнь так же, как и все другие трудности на её пути.

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Ранее стало известно, что фигуристка Щербакова заразилась мононуклеозом. Из-за заболевания 19-летней спортсменке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах группы Этери Тутберидзе в Новогорске.

Наталья Исакова
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