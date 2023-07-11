Олимпийская чемпионка Щербакова заболела мононуклеозом

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Анна Щербакова заболела мононуклеозом, сообщает портал Sport24. По его информации , из-за заболевания 19-летней спортсменке пришлось приостановить тренировки на подготовительных сборах группы Этери Тутберидзе в Новогорске.

Мононуклеоз — это острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин, увеличение размеров печени и селезёнки. Официально эта информация пока не подтверждается. Но прошлый сезон Щербакова вынужденно пропустила из-за проблем с коленом.

Напомним, 5 июня был опубликован состав сборной России по фигурному катанию. Щербаковой и Трусовой в нём не было. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что эти спортсменки будут позднее добавлены в резерв. 17 июня стало известно, что Трусова и Щербакова вошли в резервный состав сборной РФ на сезон.