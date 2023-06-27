Фигуристка Радионова поддержала желание Щербаковой вернуться в спорт

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Анна Щербакова готова вернуться в большой спорт, что вызывает уважение. Об этом "Спорт-Экспресс" сказала бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова.

"Это хорошая новость. Болельщики по Ане очень соскучились. Она спортсменка топ-уровня. Она олимпийская чемпионка, если Аня нашла в себе силы дальше бороться, выступать, то это вызывает уважение", — отметила она.

По её словам, вернуться к соревнованиям невероятно тяжело, если уже вошёл в колею обычной жизни, однако Щербакова обладает сильным характером, имеет в своём арсенале сложные прыжки и умеет выходить в лидеры. Фигуристка трижды становилась чемпионкой России, побеждала на европейских соревнованиях и на Олимпийских играх. Прошлый сезон она вынужденно пропустила из-за проблем с коленом.