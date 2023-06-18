Бывшая российская фигуристка в третий раз сменила гражданство

Финская, российская и немецкая фигуристка Алиса Ефимова в третий раз сменила спортивное гражданство и теперь будет выступать за США. Её партнёром станет Миша Митрофанов. Об этом Ефимова рассказала в беседе с телеканалом "Матч ТВ".

"Я получила релиз от немецкой федерации фигурного катания, она меня отпустила. Так как по правилам ISU мне год после перехода нельзя выступать на международных соревнованиях, мы с нового сезона будем на внутренних стартах", — сказала спортсменка.

За США Ефимова и Митрофанов будут выступать под руководством тренеров Ольги Ганичевой и Алексея Летова.

Алисе Ефимовой 24 года. До 2014 года она представляла Финляндию, где и родилась. С 2015 по 2020 год спортсменка выступала за Россию, а после — за Германию. В паре с Рубеном Бломмартом она завоёвывала серебро чемпионата Германии, вместе с Александром Коровиным выигрывала Универсиаду и финал Кубка России. Митрофанов — бронзовый призёр чемпионата США и победитель чемпионата четырёх континентов в паре с Одри Лу.