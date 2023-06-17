Фигуристки Трусова и Щербакова вошли в резервный состав сборной России на сезон
Министерство спорта обновило список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон 2023/24, включив туда олимпийскую чемпионку Анну Щербакову и серебряную медалистку Игр Александру Трусову.
Также в резерв вошли многократные призёры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, пропустившие предыдущий сезон из-за проблем со здоровьем у партнёрши. У женщин-одиночниц, кроме Трусовой и Щербаковой, в списке Вероника Яметова и Майя Хромых, у мужчин — Глеб Лутфуллин и Илья Яблоков. Спортивные пары в резерве — Карина Акопова / Никита Рахманин и Дарья Бояринцева / Роман Плешков.
Напомним, 5 июня был опубликован состав сборной России по фигурному катанию. Щербаковой и Трусовой в нём не было. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что девушки будут позднее добавлены в резерв.
t.me / ruskating