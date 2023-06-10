Регион

Уведомления отключены

10 июня, 01:30

Фигуристка Загитова поймала букет невесты на свадьбе тренера Глейхенгауза

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поймала букет на свадьбе тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза. Об этом спортсменка сообщила в телеграм-канале.

Видео спортсменка показала 9 июня. На свадебном торжестве супруга специалиста Ольга Паутова бросила букет, который поймала стоявшая в первых рядах Загитова. После этого она станцевала и обнялась с невестой.

"Девушка-бомба": Загитова порадовала фанатов эффектными фото в пиджаке на голое тело

"Девушка-бомба": Загитова порадовала фанатов эффектными фото в пиджаке на голое тело

В свою очередь коллега Загитовой фигуристка Евгения Медведева впервые показала видео с возлюбленным. Пара стоит на берегу и, обнимаясь, целуется.

Обложка ©

Telegram / Алина Загитова

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Алина Загитова
  • Фигурное катание
  • Спорт
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров