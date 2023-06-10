Фигуристка Загитова поймала букет невесты на свадьбе тренера Глейхенгауза
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поймала букет на свадьбе тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза. Об этом спортсменка сообщила в телеграм-канале.
Видео спортсменка показала 9 июня. На свадебном торжестве супруга специалиста Ольга Паутова бросила букет, который поймала стоявшая в первых рядах Загитова. После этого она станцевала и обнялась с невестой.
В свою очередь коллега Загитовой фигуристка Евгения Медведева впервые показала видео с возлюбленным. Пара стоит на берегу и, обнимаясь, целуется.
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