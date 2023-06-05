Щербакову и Трусову не включили в сборную России на будущий сезон
В сборную России по фигурному катанию на будущий сезон не включили двух известных спортсменок — олимпийскую чемпионку Анну Щербакову и призёра Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову.
Обновлённые списки кандидатов в национальную команду, опубликованные на официальном сайте Министерства спорта РФ, не содержат их имён. В то же время в состав команды вошли Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева.
Напомним, ранее МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований только в нейтральном статусе, но при условии, что они не поддерживают спецоперацию. В МИД России назвали такие требования "экспериментом над человечностью". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать с МОК по вопросу о защите прав российских спортсменов.
ТАСС / Сергей Бобылев, © ТАСС / Антон Новодережкин