Щербакову и Трусову не включили в сборную России на будущий сезон

В сборную России по фигурному катанию на будущий сезон не включили двух известных спортсменок — олимпийскую чемпионку Анну Щербакову и призёра Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову.

Обновлённые списки кандидатов в национальную команду, опубликованные на официальном сайте Министерства спорта РФ, не содержат их имён. В то же время в состав команды вошли Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева.