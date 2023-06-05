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5 июня, 09:08

Щербакову и Трусову не включили в сборную России на будущий сезон

В сборную России по фигурному катанию на будущий сезон не включили двух известных спортсменок — олимпийскую чемпионку Анну Щербакову и призёра Олимпийских игр в Пекине Александру Трусову.

Обновлённые списки кандидатов в национальную команду, опубликованные на официальном сайте Министерства спорта РФ, не содержат их имён. В то же время в состав команды вошли Софья Акатьева, Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Аделия Петросян и Елизавета Туктамышева.

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Напомним, ранее МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований только в нейтральном статусе, но при условии, что они не поддерживают спецоперацию. В МИД России назвали такие требования "экспериментом над человечностью". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать с МОК по вопросу о защите прав российских спортсменов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев, © ТАСС / Антон Новодережкин

Илья Суриков
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