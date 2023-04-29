Вяльбе призвала ОКР гнуть свою линию в вопросе допуска российских спортсменов

"Однозначно правильно сделали. Не могу сказать, отреагирует ли МОК (Международный олимпийский комитет. — Прим. Лайфа). Нужно ли дальше ОКР гнуть свою линию? Однозначно", — призналась Вяльбе в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".