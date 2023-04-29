Вяльбе призвала ОКР гнуть свою линию в вопросе допуска российских спортсменов
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержала действия Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР), которая назвала критерии допуска российских атлетов "чрезмерными, необоснованными и дискриминационными".
"Однозначно правильно сделали. Не могу сказать, отреагирует ли МОК (Международный олимпийский комитет. — Прим. Лайфа). Нужно ли дальше ОКР гнуть свою линию? Однозначно", — призналась Вяльбе в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Напомним, ранее МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований только в нейтральном статусе, но при условии, что они не поддерживают спецоперацию. В МИД России назвали такие требования "экспериментом над человечностью". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать с МОК по вопросу о защите прав российских спортсменов.