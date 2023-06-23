Фигуристка Трусова выпустила первый клип, спев про любовь

Российская фигуристка Александра Трусова начала музыкальную карьеру. Спортсменка уже выпустила первый клип на ютуб-канале.

"Вот и сюрприз номер 2! Я создала YouTube-канал! И уже загрузила туда клип", — написала Трусова в телеграм-канале.