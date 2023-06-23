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23 июня, 02:52

Фигуристка Трусова выпустила первый клип, спев про любовь

Российская фигуристка Трусова выпустила клип на свою дебютную песню

Российская фигуристка Александра Трусова начала музыкальную карьеру. Спортсменка уже выпустила первый клип на ютуб-канале.

"Вот и сюрприз номер 2! Я создала YouTube-канал! И уже загрузила туда клип", — написала Трусова в телеграм-канале.

Фигуристки Трусова и Щербакова вошли в резервный состав сборной России на сезон

Фигуристки Трусова и Щербакова вошли в резервный состав сборной России на сезон

Ранее Лайф писал, что Алина Загитова поймала букет невесты на свадьбе тренера Даниила Глейхенгауза. После этого она станцевала и обнялась с невестой.

Обложка ©

YouTube / avtrusovaofficial

Юлия Коновалова
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