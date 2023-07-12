Врач раскрыла, чем опасна "болезнь поцелуев", которой заразилась фигуристка Щербакова

Заболевшая мононуклеозом российская фигуристка и олимпийская чемпионка Анна Щербакова должна несколько месяцев избегать повышенных нагрузок. В противном случае может случиться разрыв оболочки селезёнки, предупредила врач-педиатр, инфекционист Елена Мескина.

"Так как Щербакова — спортсменка, нужно учитывать, что повышенные нагрузки могут повлечь разрыв оболочки селезёнки, поэтому ограничение нагрузок необходимо до трёх месяцев", — уточнила специалист в беседе с NEWS.ru.

Мескина добавила, что сам период восстановления с таким диагнозом длится около месяца. По её словам, болезнь обычно протекает тяжелее у подростков. При этом большинство людей переносят инфекцию ещё в детстве. Симптомами заражения являются заложенность носа, увеличение лимфоузлов, печени и селезёнки. Как указала врач, мононуклеоз может передаваться воздушно-капельным путём, но считается, что нужен достаточно тесный контакт — объятия, поцелуи. Данное заболевание даже называют "болезнью поцелуев".

"Именно поэтому практически всё население инфицируется этим вирусом. Частота высокая, практически 100%, особенно среди детей", — подчеркнула Мескина.

Она уточнила, что процесс лечения достаточно простой, важно соблюдать постельный режим и пить жаропонижающие препараты.