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12 августа, 14:53

"Она сильная и целеустремлённая": Директор Лады Дэнс рассказал о состоянии артистки после ДТП

Продюсер Лады Дэнс Пудовкин: Певице сняли первый послеоперационный шов

Российской певице Ладе Дэнс сняли первый послеоперационный шов. Об этом в беседе с "Лентой.ру" сообщил её продюсер Сергей Пудовкин, добавив, что артистка идёт на поправку.

"Переломный момент произошёл. Она идёт на поправку. Сегодня [врачи] сняли основной послеоперационный шов, который был связан с хирургией лица", — сказал он.

По словам Пудовкина, реабилитация будет длиться долго, певице придётся пройти курс специальных физических упражнений, но прогнозы врачей оптимистичны. Директор артистки признался, что Лада расстраивается из-за сложностей, особенно косметических. Ей тяжело ходить и говорить. При этом продюсер подчеркнул, что певица целеустремлённая и сильная, поэтому всё будет хорошо.

"Вижу ваши добрые слова": Лада Дэнс после ДТП вышла на связь и обратилась к поклонникам

"Вижу ваши добрые слова": Лада Дэнс после ДТП вышла на связь и обратилась к поклонникам

Напомним, певица Лада Дэнс 5 августа попала в аварию на трассе в районе Подольска. Пострадало четыре человека, включая артистку и её водителя. Лада Дэнс получила сотрясение мозга, ЗЧМТ и травму бедра. Продюсер Сергей Пудовкин рассказал, что сообщения о сборе денег для лечения певицы являются ложью.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lada_dance_official

Светлана Оперук
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