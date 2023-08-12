"Она сильная и целеустремлённая": Директор Лады Дэнс рассказал о состоянии артистки после ДТП

Российской певице Ладе Дэнс сняли первый послеоперационный шов. Об этом в беседе с "Лентой.ру" сообщил её продюсер Сергей Пудовкин, добавив, что артистка идёт на поправку.

"Переломный момент произошёл. Она идёт на поправку. Сегодня [врачи] сняли основной послеоперационный шов, который был связан с хирургией лица", — сказал он.