10 архивных фото котов из СССР, которые докажут, что любовь к этим милахам не знает границ и времени

Несмотря на то что со времён Советского Союза многое в нашей жизни изменилось, кошки остаются важной частью культуры и истории. Вот несколько фотографий, которые демонстрируют эту богатую и многогранную связь между людьми и кошками.

Апрель 1944 г. Ленинградская область. Кошка на пепелище в деревне Большое Заречье.

10 архивных фото котов из СССР, доказывающих, что любовь к этим милахам не знает границ и времени. Фото © Фотохроника ТАСС

Март 1966 г. Работа "Чёрный кот" Бурбовского Олега с шестой Всесоюзной художественной фотовыставки.

Кошки в СССР: как люди любили этих животных. Фото © ТАСС / Олег Бурбовский

Август 1971 г. Шахматист Тигран Вартанович Петросян с домашним питомцем на своей даче в деревне Раздоры.

История кошек в Советском Союзе: 10 важных моментов, запечатлённых на фото. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син, Виктор Шандрин

Ноябрь 1972 г. Белорусская ССР. Гродно. Гимнастка Ольга Валентиновна Корбут и её кот Мурашка.

Как кошки стали частью советской культуры: 10 интересных фото из архивов. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

1978 г. Клоун Юрий Куклачёв со своей дрессированной кошкой.

От села до города: какие кошки были популярны в СССР? Олег Иванов

Июль 1981 г. Первоклассница с котом.

Каких кошек обожали в СССР. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Март 1984 г. Латвийская ССР. Рига. Школьники на экскурсии в городском зоопарке.

Кошки в советской культуре: 10 исторических кадров, вдохновляющих на любовь к милашкам. Фото © ТАСС / Марис Берсонс

Май 1986 г. Эстонская ССР. Таллин. Врач Таллинской детской больницы №1 Эне Пост принимает от Нептуна награду, которую на выставке заслужил её кот, тигровый Курри.

10 фото, доказывающих, что любовь к кошкам не знает границ и времени. Фото © ТАСС / Лембит Михельсон

Апрель 1988 г. Москва. Целительница И.В. Клинова у себя дома.

Какие кошки жили в СССР? 10 архивных снимков. Фото © ТАСС / Христофоров Валерий

Октябрь 1990 г. Москва. На выставке клуба любителей кошек "Союз" в парке "Сокольники".

Советские кошки: 10 забавных и трогательных моментов, запечатлённых на снимках. Фото © ТАСС / Андрей Бабушкин