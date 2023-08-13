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Опубликовано 13 августа 2023, 05:00
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10 архивных фото котов из СССР, которые докажут, что любовь к этим милахам не знает границ и времени

В разное время кошки были важными спутниками жизни людей, будь то известные личности или простые люди — любили их все! Собрали 10 фото, которые напомнят, как к усатым-полосатым относились в СССР.

Несмотря на то что со времён Советского Союза многое в нашей жизни изменилось, кошки остаются важной частью культуры и истории. Вот несколько фотографий, которые демонстрируют эту богатую и многогранную связь между людьми и кошками.

Апрель 1944 г. Ленинградская область. Кошка на пепелище в деревне Большое Заречье.

10 архивных фото котов из СССР, доказывающих, что любовь к этим милахам не знает границ и времени. Фото © Фотохроника ТАСС

10 архивных фото котов из СССР, доказывающих, что любовь к этим милахам не знает границ и времени. Фото © Фотохроника ТАСС

Март 1966 г. Работа "Чёрный кот" Бурбовского Олега с шестой Всесоюзной художественной фотовыставки.

Кошки в СССР: как люди любили этих животных. Фото © ТАСС / Олег Бурбовский

Кошки в СССР: как люди любили этих животных. Фото © ТАСС / Олег Бурбовский

Август 1971 г. Шахматист Тигран Вартанович Петросян с домашним питомцем на своей даче в деревне Раздоры.

История кошек в Советском Союзе: 10 важных моментов, запечатлённых на фото. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син, Виктор Шандрин

История кошек в Советском Союзе: 10 важных моментов, запечатлённых на фото. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син, Виктор Шандрин

Ноябрь 1972 г. Белорусская ССР. Гродно. Гимнастка Ольга Валентиновна Корбут и её кот Мурашка.

Как кошки стали частью советской культуры: 10 интересных фото из архивов. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Как кошки стали частью советской культуры: 10 интересных фото из архивов. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

1978 г. Клоун Юрий Куклачёв со своей дрессированной кошкой.

От села до города: какие кошки были популярны в СССР? Олег Иванов

От села до города: какие кошки были популярны в СССР? Олег Иванов

Июль 1981 г. Первоклассница с котом.

Каких кошек обожали в СССР. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Каких кошек обожали в СССР. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Март 1984 г. Латвийская ССР. Рига. Школьники на экскурсии в городском зоопарке.

Кошки в советской культуре: 10 исторических кадров, вдохновляющих на любовь к милашкам. Фото © ТАСС / Марис Берсонс

Кошки в советской культуре: 10 исторических кадров, вдохновляющих на любовь к милашкам. Фото © ТАСС / Марис Берсонс

Май 1986 г. Эстонская ССР. Таллин. Врач Таллинской детской больницы №1 Эне Пост принимает от Нептуна награду, которую на выставке заслужил её кот, тигровый Курри.

10 фото, доказывающих, что любовь к кошкам не знает границ и времени. Фото © ТАСС / Лембит Михельсон

10 фото, доказывающих, что любовь к кошкам не знает границ и времени. Фото © ТАСС / Лембит Михельсон

Апрель 1988 г. Москва. Целительница И.В. Клинова у себя дома.

Какие кошки жили в СССР? 10 архивных снимков. Фото © ТАСС / Христофоров Валерий

Какие кошки жили в СССР? 10 архивных снимков. Фото © ТАСС / Христофоров Валерий

Октябрь 1990 г. Москва. На выставке клуба любителей кошек "Союз" в парке "Сокольники".

Советские кошки: 10 забавных и трогательных моментов, запечатлённых на снимках. Фото © ТАСС / Андрей Бабушкин

Советские кошки: 10 забавных и трогательных моментов, запечатлённых на снимках. Фото © ТАСС / Андрей Бабушкин

Кошки, как видно, всегда были частью нашей жизни и истории. Поэтому неудивительно, что они продолжают оставаться важными спутниками и в наши дни.

Эта загадка в СССР ставила в тупик всех школьников. А вы сможете её отгадать?
Эта загадка в СССР ставила в тупик всех школьников. А вы сможете её отгадать?
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ТАСС / Олег Бурбовский

Сергей Трофимов
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