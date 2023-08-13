Россиянам назвали курорты Турции с самым дешёвым жильём

Тремя курортами с самыми низкими арендными ставками на посуточное жильё среди популярных мест для отдыха в Турции стали Авсаллар, Мерсин и Сиде. По словам аналитиков, средние цены там не превышают 4,4 тысячи рублей за сутки.

"Авсаллар — очень живописное место, известное своим тёплым климатом, красивыми пляжами и хорошей инфраструктурой. Посёлок ещё не стал таким раскрученным, как, например, Аланья или Анталья, но в этом как раз его преимущество", — отметил гендиректор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

Стоимость проживания в Авсалларе составляет 3111 рублей в сутки.

В Мерсине и Сиде можно снять посуточно жильё за 3751 и 4371 рубль соответственно. В Анталье средняя цена составляет 4705 рублей за сутки, Стамбуле — 4927 рублей, Аланье — 5034 рубля, Кушадасах — 5287 рублей, Кемере — 6747 рублей, Белеке — 7918 рублей, Чамьюве — 8754 рубля.