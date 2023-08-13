Названы сроки окончания купального сезона на Чёрном море

Купальный сезон на курортах Чёрного моря в этом году будет продолжительным. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, бархатный сезон продлится минимум до 10 октября.

"Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября", — сообщил синоптик в беседе с ТАСС.