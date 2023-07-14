Петербуржцам назвали сроки окончания купального сезона
Синоптик Колесов: Купальный сезон в Петербурге завершится в конце августа
Купальный сезон в Санкт-Петербурге может продлиться до конца лета. Об этом рассказал главный синоптик северной столицы Александр Колесов, пишет телеканал "Санкт-Петербург"
По словам метеоролога, средняя температура воздуха в Петербурге составит от +20 до +25 градусов. При этом похоже, что аномальная жара обойдёт город стороной, а дожди обещают быть кратковременными. Колесов добавил, что тёплая погода придёт в город уже со следующей недели, а к её концу воздух прогреется до +29 градусов. Прогнозы свидетельствуют о том, что температура воздуха будет выше нормы. Исходя из этих данных, можно предположить, что купальный сезон в Северной столице закончится только вместе с августом.
Ранее сегодня метеоролог Марина Макарова рассказала, какая погода наступит в Москве и Подмосковье в выходные. Согласно прогнозам, после холодной недели москвичей и жителей области ждёт потепление.
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