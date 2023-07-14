Петербуржцам назвали сроки окончания купального сезона

По словам метеоролога, средняя температура воздуха в Петербурге составит от +20 до +25 градусов. При этом похоже, что аномальная жара обойдёт город стороной, а дожди обещают быть кратковременными. Колесов добавил, что тёплая погода придёт в город уже со следующей недели, а к её концу воздух прогреется до +29 градусов. Прогнозы свидетельствуют о том, что температура воздуха будет выше нормы. Исходя из этих данных, можно предположить, что купальный сезон в Северной столице закончится только вместе с августом.