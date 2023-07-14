Синоптик рассказала, какой погоды ждать в выходные в Москве и области

Выходные в Москве и Московской области будут теплее, чем дни в середине недели. Об этом рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Выходные будут более тёплыми, чем середина недели. Но они не будут жаркими. Комфортная такая погода. Но местами не обойдётся без кратковременных дождей", — сообщила Макарова в беседе с RT.

Метеоролог добавила, что в некоторых районах возможен утренний туман из-за обильно пролившихся накануне дождей. Ночная температура в столице ожидается в диапазоне +12...+14 градусов, в области +10...+15 градусов. В субботу днём в Москве прогнозируется +19...+21 градус, в воскресенье +23...+25 градусов, в области +21...+26 градусов.