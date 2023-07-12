Погода в Москве в четверг побьёт очередной рекорд, но радоваться здесь нечему

В четверг, 13 июля, в Москве ожидается температура воздуха на уровне 14–15 градусов тепла. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что это будет самый холодный день в текущем месяце.

Синоптик указал, что на данный момент температура в Москве такая же, как в начале сентября. Температурный фон сейчас ниже климатической нормы для этого периода на 7–9 градусов.

"Температурное дно нас ждёт завтра. Самый-самый холодный день. Завтра в Москве ожидается 14–16 градусов", — сказал он в беседе с ТАСС.

В среду, 12 июля, в Москве ожидается температура воздуха до 15–17 градусов тепла. Возможен кратковременный дождь, будет облачно, а атмосферное давление понизится до 741 мм ртутного столба.