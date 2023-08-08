В Турции анонсировали масштабные рейды по квартирам для выселения туристов-нелегалов

В турецкой Анталье туристы могут оказаться на улице, если у них не заключён официальный договор с арендодателем жилья. Об этом рассказали ТАСС в управлении губернатора курортной провинции Эрсина Языджи.

Власти региона уже предупреждали, что будут точечно проверять арендованные иностранцами квартиры и дома, если поступит информация о возможных нарушениях. В случае подтверждения сведений владельца недвижимости ждёт штраф, а туристов выселят.

"По закону он не имеет права оставаться в этом доме или квартире. Ему ничего не грозит, и он сможет продолжить отдых, разместившись в гостинице или сняв иное помещение по всем правилам", — уточнили в управлении.

Там отметили, что вернуть уплаченные за незаконное проживание деньги будет проблематично. Турист может обратиться в суд и попробовать доказать, что его вины в этом нет. Как сообщается, властям пришлось заняться подобным вопросом, потому что из-за удорожания отелей иностранцы бросились искать съёмные квартиры.