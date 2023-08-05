Двоих россиян вышлют из Турции из-за водных скутеров

Четверо россиян осуществляли незаконную коммерческую деятельность в Турции, двоих из них власти провинции Анталья задержали и решили депортировать. Об этом сообщает агентство DHA.

"Бюро туристической информации префектуры Кемера начало проверку в отношении россиян в связи с "осуществлением коммерческой деятельности без лицензии туристического предприятия", — говорится в сообщении.

Береговая охрана провинции выяснила, что четверо россиян разместили в Сети объявление об аренде водных скутеров. За три часа пользования они просили 320 евро. В результате правоохранители конфисковали шесть скутеров в районе курорта Кемер. Удалось найти двоих авторов объявления, их и решено депортировать. А вот ещё двое подозреваемых находятся в розыске.