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5 августа, 10:14

Двоих россиян вышлют из Турции из-за водных скутеров

DHA: Из Турции вышлют двоих россиян за незаконную сдачу в аренду водных скутеров

Четверо россиян осуществляли незаконную коммерческую деятельность в Турции, двоих из них власти провинции Анталья задержали и решили депортировать. Об этом сообщает агентство DHA.

"Бюро туристической информации префектуры Кемера начало проверку в отношении россиян в связи с "осуществлением коммерческой деятельности без лицензии туристического предприятия", — говорится в сообщении.

Береговая охрана провинции выяснила, что четверо россиян разместили в Сети объявление об аренде водных скутеров. За три часа пользования они просили 320 евро. В результате правоохранители конфисковали шесть скутеров в районе курорта Кемер. Удалось найти двоих авторов объявления, их и решено депортировать. А вот ещё двое подозреваемых находятся в розыске.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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