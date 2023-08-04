Российских детей выселили из турецкого лагеря из-за неоплаты проживания

68 детей из России выселили из турецкого лагеря "Колибри". Как отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР), несовершеннолетние туристы оказались в таком положении из-за действий одноимённой российской компании, отправившей их на отдых.

По словам родителей, лагерь "Колибри" не оплатил проживание детей в отеле, также нет обратных билетов. Его клиенты, как оказалось, не получали маршрутных квитанций, ваучеров и других документов, которые подтверждают организацию отдыха.

Выяснилось, что отдых был организован не через туроператора и не по договору об оказании туристических услуг, а с индивидуальным предпринимателем. Отдыхающие остановились в отеле Omorfi Garden Resort, откуда, по словам вожатых, их выселили в ночь с 2 на 3 августа. При этом туристам пришлось долго ждать на улице, после чего их переселили в Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби. Сегодня там сообщили, что номера проплачены лишь до 12:00 5 августа и после детей выселят.

"Родителям, с их слов, обещали организовать обратный вылет для детей на завтра, однако, по последним данным, и этого не случилось. Вполне возможно, что вывозить детей придётся за свой счёт", — подчеркнули в АТОР.