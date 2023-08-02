"В поезд покушать": Русскоговорящие женщины попались в Турции при попытке вывезти из отеля 35 кг еды

Отдыхающие в Турции русскоязычные женщины пытались украсть 35 килограммов еды, которую вынесли со шведского стола в ресторане пятизвёздочного отеля. В итоге их разоблачили работники гостиницы и сняли на видео. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на турецкий портал HaberGlobal и украинские СМИ.

Русскоговорящие женщины попались в Турции при попытке вывезти из отеля 35 килограммов еды. Видео © Telegram / Крыша ТурДома

На кадрах видно, как сотрудницы отеля достают из холодильника постоялиц пакеты с едой и завёрнутые в фольгу продукты. Также на кровати в номере сложена целая гора пакетиков сахара, соусных контейнеров, различных снеков и банок с газировкой, а также сухофрукты, сливочное масло и туалетные принадлежности с полотенцами. К слову, сами туристки вины за собой не видят, объясняя, что всего лишь хотели взять в дорогу немного еды.

При этом Tourdom выразил сомнения в достоверности видео, в том числе и в том, что на кадрах россиянки. Например, не удалось установить дату и место съёмки. Кроме того, несмотря на то что женщины разговаривают на русском языке, одна из них говорит, что еду они хотели "взять с собой в поезд", хотя добраться из Турции до России можно только на самолёте. Пользователи в комментариях уверены, что на кадрах гражданки Украины. До этой страны из Турции как раз можно добраться железнодорожным путём.