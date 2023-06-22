Горящие путёвки в Турцию снова вернулись. И вот топ-7 самых заманчивых туров

Российские туроператоры начинают предлагать горящие туры в Турцию со скидкой до 30%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В частности, компания Fun & Sun предлагает недельные туры на двоих в Анталью с отправлением в конце июня и размещением в четырёхзвёздочном отеле по цене от 50 тысяч рублей.

За тот же самый тур с заселением в пятизвёздочный отель придётся отдать от 64 тысяч рублей. В Бодруме отдых обойдётся дороже: недельные туры на двоих в пятизвёздочных отелях стоят от 120 тысяч рублей, в четырёхзвёздочных — от 100 тысяч. В Даламане стоимость составляет от 106 тысяч рублей и от 86 тысяч рублей соответственно.

Но бронировать популярные отели стоит заранее, потому что они могут оказаться "в стопе" за несколько недель до предполагаемой даты вылета.

"Мы рекомендуем туристам при наличии особых пожеланий к объекту размещения и категории номера не откладывать покупку тура на последний момент, тем более что и на дальние даты есть много интересных акций, позволяющих туристам сэкономить", — сказали в Fun & Sun.

Согласно словам экспертов, появление горящих путёвок в Турцию стало возможным в том числе за счёт расширения полётных программ. Ассоциация туроператоров России также опубликовала самые заманчивые предложения:

23.06.2023 — 8 ночей Club Jovia Kemer 5* (Кемер, центр), от 93 тыс. рублей. 24.06.2023 — 7 ночей Club Marakesh 4* (Бельдиби), от 84,5 тыс. рублей. 25.06.2023 — 7 ночей Hane Sun Elite Hotel 5* (Чолаклы), от 106 тыс. рублей. 23.06.2023 — 7 ночей Duja Didim 5* (Дидим), от 139,3 тыс. рублей. 24.06.2023 — 8 ночей Royal Asarlik Beach Hotel & Spa 5* (Гюмбет), от 154 тыс. рублей. 24.06.2023 — 8 ночей Voxx Resort 5* (Армуталан), от 130 тыс. рублей. Питание — "Ультра всё включено". 25.06.2023 — 7 ночей Pineta Club Hotel 4* (Армуталан), от 120 тыс. рублей. Питание — "Всё включено".