Туристам стало доступно предполагаемое место убийства Цезаря в Риме

На площади Торре-Арджентина в Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Юлия Цезаря. Об этом пишет The Guardian.

Там расположены четыре храма III века до нашей эры и остатки Театра Помпея. Рядом с последним, согласно легенде, в 44 году до нашей эры заговорщики напали на Цезаря. В тот момент римский император якобы воскликнул: "И ты, Брут?", когда увидел среди нападавших своего друга.

Раньше объекты можно было посмотреть только издалека, так как руины находятся ниже уровня современной улицы. Сейчас к ним проложили пешеходную дорожку.

Храмовый комплекс и Театр Помпея был найден в 1927 году во время строительных работ. Со временем это место прославилось тем, что здесь прячутся бездомные кошки. В 1990-х годах на этом месте открыли для них приют. Теперь туристы будут рассматривать не только руины, но и делить маршрут с местными хвостатыми.