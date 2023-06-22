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22 июня, 02:50

Туристам стало доступно предполагаемое место убийства Цезаря в Риме

The Guardian: В Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Цезаря

На площади Торре-Арджентина в Риме для туристов открыли предполагаемое место убийства Юлия Цезаря. Об этом пишет The Guardian.

Там расположены четыре храма III века до нашей эры и остатки Театра Помпея. Рядом с последним, согласно легенде, в 44 году до нашей эры заговорщики напали на Цезаря. В тот момент римский император якобы воскликнул: "И ты, Брут?", когда увидел среди нападавших своего друга.

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Раньше объекты можно было посмотреть только издалека, так как руины находятся ниже уровня современной улицы. Сейчас к ним проложили пешеходную дорожку.

Храмовый комплекс и Театр Помпея был найден в 1927 году во время строительных работ. Со временем это место прославилось тем, что здесь прячутся бездомные кошки. В 1990-х годах на этом месте открыли для них приют. Теперь туристы будут рассматривать не только руины, но и делить маршрут с местными хвостатыми.

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Обложка ©

Flickr / Slices of Light

Юлия Коновалова
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