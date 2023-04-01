Неизвестный мир: Археологи случайно наткнулись на загадочное древнее сооружение и не могут понять, что это Археологи подозревают, что странный артефакт - часть какого-то не совсем понятного, но весьма масштабного инженерного проекта. 31 марта, 23:40 Загадочное каменное сооружение, случайно обнаруженное на севере Италии. Фото © arkeonews.net / Ivano Dorbolo’

Это небольшой итальянский городок Торреано недалеко от границ Словении. Здесь есть завод по производству оптоволокна. И именно для рутинных работ по прокладке оптоволоконных линий здесь недавно и работали экскаваторы. И в какой-то момент ковш стал натыкаться вот на эти плиты. Пришлось вызывать археологов.

Загадочное каменное сооружение, случайно обнаруженное на севере Италии. Фото © arkeonews.net / Ivano Dorbolo’

Как объясняют учёные, открывшаяся конструкция представляет собой две длинных плиты и несколько водружённых на них коротких. Первая мысль, которая возникла – что это могила. Но археологи тщательно осмотрели всё внутри загадочного артефакта и не обнаружили там ни малейшего следа чьих-то останков.

И это расстроило ещё по одной причине: дело в том, что наличие в древней находке останков любого живого существа – это возможность определить возраст этой находки. Существует так радиоуглеродный метод датирования: чем меньше в останках редкого радиоактивного изотопа углерода, тем старше эти останки. А значит, скорее всего, и то, в чём они лежат или в чём они окаменели.

Поэтому в данном случае остаётся только гадать, на каком этапе развития человеческой цивилизации и, собственно, для чего такое нагромождение плит могло понадобиться. Полагают, что речь в любом случае должна идти о каких-то очень древних временах. Может быть, это соорудили даже и за несколько тысяч лет до нашей эры.

А поскольку именно Древний Рим подарил человечеству водопровод, то пока лидирует версия, что это некая маленькая дамба или такая мостовая, которую возвели над проходившим под ней водотоком. Для чего: чтобы через этот водоток можно было проехать. Земля под плитами очень илистая, болотная, так что действительно очень похоже, что когда-то здесь было много воды.

Ещё рассматривают вариант древней водосточной трубы, но, по мнению учёных, для этого сооружение должно было быть оформлено намного аккуратнее, то есть эти плиты слишком грубо для этого выполнены. Тем не менее исследователи уверяют, что это было проделано абсолютно не наспех каким-нибудь человеком или даже группой людей. Есть подозрение, что это всего лишь малая часть какого-то масштабного инженерного проекта, что этот проект был весьма дорогостоящим, и в нём участововало много людей.

В этом смысле любопытно, что неподалёку расположен очень древний город Аквилея, когда-то один из самых значимых городов Римской империи, крупнейший и самый знаменитый на севере Италии. Он был основан ещё до Цезаря, во II столетии до нашей эры и стал одним из центров торговли. Впрочем, знаменитые римские акведуки начали строить намного раньше: ещё в VII веке до нашей эры.

Авторы Адель Романенкова