Это не календарь: Рухнула самая правдоподобная версия предназначения Стоунхенджа Астрономы оценили, как по расположению таинственных камней можно было бы отсчитывать недели и месяцы, и глубоко задумались. 26 марта, 23:40 Обложка © Getty Images

Стоунхендж

Таинственный комплекс мегалитов находится на юге Великобритании в графстве Уилтшир, в 130 километрах от Лондона. По мнению учёных, эти камни воздвигли здесь примерно в середине III тысячелетия до нашей эры, то есть им уже без малого пять тысяч лет. Камни сделаны из сцементированного природой песчаника, это осадочные горные породы, которые образовались в кайнозойскую эру (десятки миллионов лет назад). Такие камни в Британии когда-то называли "сарацинскими", потому что из них часто строили свои святилища язычники и прочие нехристиане, а всех нехристиан в народе окрестили единым термином — "сарацин". Отсюда и название камней — сарсены.

Каждый сарсен весит примерно 25 тонн, в ширину составляет метра два, в высоту около четырёх, но это в среднем, а на самом деле они в габаритах довольно заметно отличаются. Сверху на некоторых из них лежат сделанные из того же "сарацинского" песчаника перемычки. То есть на двух вертикальных камнях водружён один горизонтальный, и получается некий мини-комплекс из трёх мегалитов, такой комплекс называется трилитоном.

Пять трилитонов образуют дугу — "подкову". А вокруг этой подковы прослеживаются остатки того, что, по всей видимости, должно было образовывать круг диаметром 33 метра. На нескольких рядом стоящих вертикальных камнях перемычки примыкают друг к другу. Причём они сцеплены шиповым соединением — вроде конструктора. И есть ощущение, что именно так должно быть по всему периметру.

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Зачем построили Стоунхендж

Среди основных версий — храм или нечто подобное, имеющее ритуальный смысл, кладбище для людей непростого происхождения, а ещё — астрономическая обсерватория. По этой последней версии, с помощью Стоунхенджа древние предки современных британцев наблюдали за Солнцем. К примеру, уже давно подмечено, что камни стоят как будто специально для того, чтобы отмечать дни солнцестояний: допустим, если знать, откуда и куда смотреть, то только в летнее солнцестояние (19–21 июня) светило на рассвете покажется над стоящим неподалёку "Пяточным камнем" (Heel stone) и прольёт первые лучи на самую середину всей композиции.

Поэтому в научном сообществе возникло ещё одно очень интересное предположение: что это такой каменный календарь и с его помощью можно было отмечать не только определённые дни в году, но вообще все дни. Эту мысль максимально развил британский профессор Тимоти Дарвилл.

Стоунхендж — календарь?

Учёный утверждает, что, судя по расположению вертикальных камней, в общей сложности их должно было быть 30. И над ними — 30 перемычек. На сегодняшний день ситуация такова: 17 вертикальных сарсенов стоят на месте, семь упали, но всё-таки есть, шесть отсутствуют. По перемычкам так: шесть штук лежат как надо, то есть сверху, две упали, 22 нет вообще.

Так вот, по версии Дарвилла, 30 стоящих по кругу камней — это 30 дней месяца, причём месяц у древних британцев подразделялся не на четыре недели, а на три по десять дней — декады. Исследователь обращает внимание на то, что между этими предполагаемыми тремя группами по десять камней прослеживается несколько большее расстояние, чем в среднем между всеми сарсенами. И к тому же 11-й и 21-й камни заметно меньше. То есть это, по Дарвиллу, "понедельники". Надо сказать, календарь, в котором за месяц бывает только три понедельника, уже вызывает симпатию.

И в целом, согласно гипотезе, можно по этим камням проследить все 365 дней года. Более того, есть даже возможность добавить раз в четыре года дополнительный день, чтобы получить високосный год, то есть чтобы календарь не отставал от движения Земли по орбите. А как его предлагается получить: есть ещё два стоящих за пределами круга камня, и есть подозрения, что их должно быть на самом деле четыре. И они бы тогда образовали прямоугольник. И по этим четырём камням, как предполагается, можно было отсчитывать четыре года, по истечении которых надо добавлять 366-й день года.

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Автор гипотезы предположил, что строители Стоунхенджа всё это могли позаимствовать у древних египтян. Строители пирамид, как известно, отмечали начало года в тот день, когда за несколько минут до восхода Солнца в том же месте над горизонтом поднимался Сириус. Это называется гелиактическим восходом. А поскольку это случается раз в году, то между двумя такими "предсолнечными" восходами Сириуса можно было отсчитывать 365 дней и на этой основе строить календарь.

Вот только, к сожалению, недавнее заявление двух астрономов полностью опровергает версию о том, что египтяне научили британцев считать время и вообще что Стоунхендж — календарь. Учёные признают, что без астрономии здесь не обошлось и задача наблюдать солнцестояния очевидна, но считать таким образом дни, недели и месяцы было бы очень трудно, если вообще возможно.

Стоунхендж — календарь: доводы против

Аргумент первый: в том виде, в каком этот календарь предлагается, в Древнем Египте в III тысячелетии до нашей эры его не было, а сформировался он лишь уже после Цезаря, то есть добрых две с половиной тысячи лет спустя. И не может быть, чтобы на туманном Альбионе додумались до такого на две с половиной тысячи лет раньше самого Гая Юлия Цезаря.

Во-вторых, из-за неровного горизонта могут возникнуть проблемы с точным определением дня следующего солнцестояния, пишут астрономы. Далее — по високосному году: по Стоунхенджу, как утверждается, за четыре года практически невозможно заметить ту разницу, которая потребует прибавки дополнительного дня. То есть на практике, по мнению скептиков, этот комплекс камней для отсчёта времени малопригоден.

Учёным не нравится и ситуация с "понедельничными" камнями: если они изначально были меньше остальных, то возникает вопрос, как же тогда при такой разнице в высоте их можно соединить перемычками? Да и вообще ещё неизвестно, какими были отсутствующие камни. Может быть, они тоже были сравнительно маленькими, и тогда вообще вся стройность воображаемой конструкции нарушается.

Авторы Адель Романенкова