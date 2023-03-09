Путь в никуда: Для чего построен скрытый ход, обнаруженный в пирамиде Хеопса Он открывается прямо за настоящим, замурованным входом в знаменитую гробницу. 8 марта, 23:40 Большой сфинкс и пирамида Хеопса. Обложка © Shutterstock

Этот вход намертво заблокирован многотонными гранитными блоками. Судя по всему, он был замаскирован под красивой известковой облицовкой, которая была на пирамиде Хеопса изначально, но осыпалась в XIV веке из-за землетрясения, а потом была полностью растащена на строительство в Каире.

Соответственно, когда в IX столетии в Багдаде правил халиф Аль-Мамун, облицовка ещё была, поэтому ему пришлось разыскивать вход, можно сказать, наугад. Аль-Мамун был сыном легендарного Гаруна аль-Рашида (а правильнее говорить — Харуна ар-Рашида) и прославился как покровитель наук. При нём, к примеру, на арабский переводили Птолемея, построили в Багдаде обсерваторию, основали библиотеку. Но есть мнение, что пирамиду Хеопса он тараном бил в надежде не столько пополнить копилку знаний, сколько найти несметные сокровища фараона Хуфу (в греческом произношении — Хеопса).

В итоге люди Аль-Мамуна пробурили вход метров на 10-15 ниже настоящего и на слух (по шуму падающих внутри камней) всё-таки добрались до коридора, ведущего в усыпальницы. Через вход Аль-Мамуна по сей день внутрь и проникают туристы. Вот только никаких богатств он там не нашёл. Одна вековая пыль кругом. А самое интересное, что и самого фараона в саркофаге не было. Кстати, Геродот считал, что Хуфу похоронен не в своей пирамиде, хотя её и строили специально для него. Выглядит это само по себе странно: потратить колоссальные ресурсы своей страны, наверняка загубить огромное количество людей на этой стройке, чтобы в итоге оказаться погребённым неизвестно где. Да и саму попытку увековечить память о себе в данном случае можно считать довольно сомнительной: правил, как подозревают историки, чуть ли не полвека, если не больше, а запомнился в общем-то одной этой пирамидой, которую часто расценивают как памятник тщеславию.

В общем, египтологи не успокоятся, пока как минимум не найдут мумию фараона или хотя бы не выяснят, что с ней стало. И конечно, сама пирамида, как и вообще вся древнеегипетская архитектура, очень загадочна: много фактов говорит о том, что строители ориентировались на расположение Сириуса, Полярной звезды. Широко известно и удивительное совпадение расположения трёх великих пирамид Гизы и трёх звёзд пояса Ориона. Наконец, сама постройка пирамид — одна из величайших тайн. Речь и о том, как это возводили, и о том, как именно устроены эти сооружения, как внутри всё просчитано и продумано.

И поскольку истинный вход закрыт, а время варварских методов вроде как давно прошло, современная наука прибегает к щадящим и при этом поразительным методам: с их помощью можно видеть пирамиду насквозь. Ещё в 2016 году скрупулёзное исследование детектором космического излучения показало, что где-то за главным входом есть некое пустое пространство. Потом это место изучали и с помощью ультразвука, и георадаром, и эндоскопом — и в конце концов увидели скрытый коридор.

Он идёт горизонтально и по своей архитектуре сочетается с внешним видом главного входа: за образующими угол плитами наверху как раз скрывается именно такой остроконечный потолок. В размерах проход примерно два на два метра. В длину занимает около девяти метров.

Вот только заканчивается он, как подозревают учёные, ничем. Это ещё не совсем точно, но основная версия такова, что ход никуда не ведёт, а его предназначение чисто инженерное, архитектурное — для гармоничного распределения веса пирамиды. Кстати, её общий вес оценивают примерно в 6,5 миллиона тонн. Исследователи полагают, что создание этой небольшой пустоты помогает как бы перенести тяжесть немного в другую сторону и таким образом обеспечить стабильность всей пирамиды. Им виднее. Но всё равно это не умаляет загадочности древнеегипетской цивилизации и даже отчасти добавляет интриги: не могут не поражать такие знания математики, астрономии, физики и такие ювелирные расчёты в то далёкое время.

Авторы Адель Романенкова