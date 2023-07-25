Экс-участников "Дома-2" депортировали с Бали, заподозрив подделку авиабилетов

Бывших участников реалити-шоу "Дом-2" Евгения Ромашова и Анастасию Бигрину депортировали с Бали, заподозрив подделку авиабилетов. Перед этим супругов заперли в комнате и отобрали у них паспорта, сообщает телеграм-канал SHOT.

Бывших участников "Дома-2" Евгения Ромашова и Анастасию Бигрину депортировали с Бали. Видео © SHOT

Молодые люди уехали из России и в последнее время жили в Индонезии, оттуда пара слетала в свадебное путешествие в Бангкок. Через неделю они вернулись на Бали, где планировали обвенчаться. Но экс-участников реалити-шоу задержали на таможне в аэропорту. Сотрудники паспортного контроля обвинили звёзд "Дома-2" в неуважительном отношении к правилам Индонезии, а также в подделке обратных билетов на самолёт.

"Нас обвинили, что билеты недействительны, что это не настоящие билеты, а подделка, что мы подделываем документы, и нам грозит заключение до пяти лет тюрьмы. Заявили, что мы неуважительно относимся к правилам Индонезии, что мы как-то неуважительно якобы с ними поговорили, хотя это полное враньё", — сказал Ромашов.

После этого паре заявили, что их депортируют, и поместили в "холодную комнату", где был лишь один матрас. У россиян также отобрали паспорта. В итоге в комнате молодые люди провели двое суток без воды и еды. Позже супругам разрешили вернуться в Бангкок в сопровождении полиции. Теперь их пытаются заставить вернуться в Россию. Власти страны уже проконтролировали покупку билетов на родину.