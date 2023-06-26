На Бали задержали россиянина, жестоко избившего парковщика

На индонезийском Бали задержали россиянина, "до крови" избившего парковщика. Как пишет Detik, всё произошло у пляжа Келингкинг в районе Нуса-Пенида. Местный житель подвинул блокировавший дорогу мотоцикл туриста, и тот набросился на него в ярости, четыре раза ударив в подбородок.

Глава местной полиции Ида Багус Путра Сумерта заявил, что поиски приезжего начались сразу после поступления сообщения об избиении. Мужчину задержали сегодня утром в отеле. Выяснилось, что на острове он находится с 23 июня 2022 года.