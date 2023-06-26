На Бали задержали россиянина, жестоко избившего парковщика
Detik: Индонезийская полиция задержала на Бали россиянина, избившего парковщика
На индонезийском Бали задержали россиянина, "до крови" избившего парковщика. Как пишет Detik, всё произошло у пляжа Келингкинг в районе Нуса-Пенида. Местный житель подвинул блокировавший дорогу мотоцикл туриста, и тот набросился на него в ярости, четыре раза ударив в подбородок.
Глава местной полиции Ида Багус Путра Сумерта заявил, что поиски приезжего начались сразу после поступления сообщения об избиении. Мужчину задержали сегодня утром в отеле. Выяснилось, что на острове он находится с 23 июня 2022 года.
Ранее полиция задержала на Бали группу граждан России и Узбекистана, их обвиняют в наркоторговле. Правоохранители изъяли огромное количество марихуаны, гашиша и кокаина.
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