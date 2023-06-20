Требуют 1,5 млн: Москвичку с онкологией взяли "в плен" на Бали после перелома ноги

25-летнюю россиянку Дарью Золину не хотят выпускать с Бали, требуя заплатить огромные суммы за операцию и лечение в местных клиниках после перелома ноги во время отдыха. В 2017 году врачи поставили девушке диагноз — опухоль правой бедренной кости, а в 2021-м ей поставили протез. Именно эту ногу Золина и сломала на индонезийском курорте.

Сломавшая ногу на Бали москвичка рассказала, что медики сговорились не помогать ей улететь на лечение в Москву. Видео © SHOT

Москвичка рассказала SHOT, что отправилась отдыхать на остров с подругой. Во время прогулки по рисовым полям она наступила в яму, услышала хруст и увидела, что нога приобрела неестественное положение. Около часа девушка ждала приезда скорой, а по прибытии в "лучшую больницу на острове" она получила счёт в 20 тысяч рублей.

Остальные цены привели девушку в шок — врачи требовали заплатить за кушетку в приёмном покое 50 тысяч рублей, за консультацию хирурга — 30 тысяч рублей и за саму операцию — 1,4 миллиона рублей. Нахождение в больнице оценивалось в 90 тысяч рублей в сутки. Таких денег у туристки нет, а страховка этот случай не покрывает.

Золина отправилась в другую клинику, но позже выяснилось, что она принадлежит той же сети. К приезду россиянки там были уже готовы: врачи из первой клиники прислали коллегам фото Дарьи и запретили помогать девушке выбраться из страны.