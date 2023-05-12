На Бали появился доносчик, из-за которого депортируют россиян
На индонезийском острове Бали кто-то делает доносы на россиян, из-за чего тех депортируют. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, доносчик орудует в Instagram*, там он распространяет информацию о том, как граждане России пытаются зарабатывать на острове. Работа на острове является нарушением закона, если человек находится на Бали по туристической визе.
По предварительной информации, аккаунт с доносами ведёт россиянин, которому помогают украинцы. Страницу несколько раз блокировали, но она снова появлялась, а число подписчиков аккаунта достигало 30 тысяч. Многие российские туристы пытаются найти того, кто сливает информацию, чтобы лично с ним поговорить.
Ранее Лайф писал о том, что власти индонезийского Бали усилили контроль за туристами, которые нарушают условия пребывания на острове. Например, в марте Индонезия за раз депортировала с острова 47 человек, в их числе 13 россиян. Позже эту меру применили ещё к четырём россиянам. Причинами для депортации также бывают и другие нарушения. Так, россиянина выдворили за фото голым на фоне священного вулкана. Ещё двух россиян внесли в чёрный список и депортировали с Бали за употребление наркотиков. Из-за поведения туристов на Бали могут отказаться от массового туризма и ввести систему квот для приезжих.
* Соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской.
Unsplash