На Бали появился доносчик, из-за которого депортируют россиян

На индонезийском острове Бали кто-то делает доносы на россиян, из-за чего тех депортируют. Об этом сообщает SHOT.







По данным телеграм-канала, доносчик орудует в Instagram*, там он распространяет информацию о том, как граждане России пытаются зарабатывать на острове. Работа на острове является нарушением закона, если человек находится на Бали по туристической визе.

По предварительной информации, аккаунт с доносами ведёт россиянин, которому помогают украинцы. Страницу несколько раз блокировали, но она снова появлялась, а число подписчиков аккаунта достигало 30 тысяч. Многие российские туристы пытаются найти того, кто сливает информацию, чтобы лично с ним поговорить.