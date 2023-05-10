Сотрудничавшего с полицией Бали россиянина обвинили в создании преступной группировки

Полиция индонезийского Бали обвинила россиянина в создании преступной группировки. Как пишет портал Detik, речь идёт про некоего 30-летнего Артёма Котукова, проживающего на острове и консультирующего местных правоохранителей по делам о борьбе с наркотиками.

По словам главы отдела по связям с общественностью полиции Бали Стефануса Сетианто, россиянин создал организацию в целях "совершения бандитских действий" в регионе, однако он не раскрыл подробностей. Ведомство уже направило письмо в управление трудовыми ресурсами острова для дальнейшего разбирательства.

Сам Котуков эти обвинения отвергает. Более того, россиянина до сих пор не вызывали в полицию, а сам он планирует подать в суд заявление о клевете.

"Меня разочаровало то, что я прочитал о себе в СМИ, где меня нарекли преступником и создателем преступных группировок <...> Всё это время я помогал полиции в качестве заместителя командующего Агентства по борьбе с наркотиками (WRC-LAN) на Бали, помогая раскрывать дела о наркотиках на острове", — заявил он.