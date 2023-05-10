Сотрудничавшего с полицией Бали россиянина обвинили в создании преступной группировки
Полиция Бали обвинила своего информатора-россиянина в создании преступной группы
Полиция индонезийского Бали обвинила россиянина в создании преступной группировки. Как пишет портал Detik, речь идёт про некоего 30-летнего Артёма Котукова, проживающего на острове и консультирующего местных правоохранителей по делам о борьбе с наркотиками.
По словам главы отдела по связям с общественностью полиции Бали Стефануса Сетианто, россиянин создал организацию в целях "совершения бандитских действий" в регионе, однако он не раскрыл подробностей. Ведомство уже направило письмо в управление трудовыми ресурсами острова для дальнейшего разбирательства.
Сам Котуков эти обвинения отвергает. Более того, россиянина до сих пор не вызывали в полицию, а сам он планирует подать в суд заявление о клевете.
"Меня разочаровало то, что я прочитал о себе в СМИ, где меня нарекли преступником и создателем преступных группировок <...> Всё это время я помогал полиции в качестве заместителя командующего Агентства по борьбе с наркотиками (WRC-LAN) на Бали, помогая раскрывать дела о наркотиках на острове", — заявил он.
Ранее на Бали объявили в розыск бывшего депутата Госдумы и дзюдоиста-олимпийца Дмитрия Носова. Ему вменяют кражу с применением насилия. В августе 2022 году он поссорился со своими бизнес-партнёрами на острове и избил администратора их общего отеля, попытавшись взять деньги из сейфа.
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