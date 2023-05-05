Голые и в крови: Молодую пару туристов зверски убили в номере отеля на Бали

На индонезийском Бали расследуют убийство двух граждан Китая, чьи тела были найдены 1 мая в одном из отелей. Как пишет газета Global Times, ими оказались 25-летний мужчина по фамилии Ли из Гуанси-Чжуанского автономного района и 22-летняя Ченг из провинции Цзянси, оба во время обнаружения были без одежды.

Первое сообщение о трагедии получил сотрудник злополучного отеля: ему позвонил один из постояльцев, который около 6:34 утра услышал крики о помощи в коридоре. Позже там найдут лежащего Ли в крови и с ранами на шее и левой ноге, а Ченг — с раной на шее в ванной комнате номера 4223. Позже выяснилось, что китаец заселился 30 апреля около 20:00, а в 1:17 ему доставили еду.

Тем временем администрация гостиницы никак не прокомментировала инцидент. По словам неназванного китайского гида, событие шокирует и неясно, как оно отразится на потоке туристов из Поднебесной.