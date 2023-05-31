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31 мая, 12:27

Власти популярного у россиян курорта ввели новые строгие запреты для туристов

Туристам на Бали запретили лазить по священным деревьям и пользоваться пакетами

Власти индонезийского Бали ввели новые запреты для иностранных туристов. В частности, теперь путешественникам запрещено лазить по священным деревьям и использовать пластиковые пакеты, сообщает портал Detik, ссылаясь на письмо губернатора острова Вайана Костера.

Также туристам запретили фотографироваться в нескромной одежде в священных местах, мусорить, загрязнять водоёмы. Ещё иностранцам предписали не грубить чиновникам, местным сообществам и гидам. Этот запрет распространяется и на поведение в соцсетях. Постановление включает ещё и 12 рекомендаций, в которых разъясняются нормы поведения гостей на Бали.

"Турист обязан почитать святость храмов, священных религиозных символов, уважать обычаи, традиции, искусство и культуру...", — говорится в документе.

Нарушившие запреты туристы будут подвергаться строгим мерам наказания, вплоть до судебного разбирательства. Нововведения вступают в силу с сегодняшнего дня, 31 мая 2023 года.

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Лайф писал, что на Бали сотрудничавшего с наркополицией россиянина обвинили в создании преступной группировки. Подробности не раскрываются, однако сам экспат свою вину напрочь отвергает.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Наталья Исакова
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