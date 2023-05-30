На Бали арестовали несколько россиян по подозрению в наркоторговле

На индонезийском острове Бали задержали группу граждан России и Узбекистана, которых подозревают в организации наркоторговли. Как пишет портал Kompas, известны имена четырёх из них: Денис Комаров, Денис Романов, а также Азамат Бабниязов и Магомед Хамидов. По месту их жительства прошли обыски.

"Офицеры полиции конфисковали улики в виде 1678 граммов марихуаны, 67 граммов гашиша и трёх пистолетов для страйкбола... Азамат Бабниязов признался, что получал указания от Романова Дениса и поставлял наркотики заказывавшим их иностранцам", — говорится в публикации.

По данным издания, позже на вилле в районе Керобокан округа Бадунг был задержан Хамидов, у которого помимо гашиша и марихуаны изъяли ещё и кокаин. Полиция считает, что он мог получать запрещённые вещества от Комарова. Никто из россиян не признал себя виновным, расследование продолжается.