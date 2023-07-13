На Бали решили ввести новый налог для туристов

В Индонезии решили ввести новый налог для иностранных туристов, желающих посетить остров Бали. Действовать он будет с 2024 года, размер составит 150 тысяч рупий, что сейчас равно примерно 10 долларам или 90 рублям. Об этом сообщает местное издание The Jakarta Post.

По словам губернатора острова Вайана Костера, оплачивать налог нужно будет в электронном формате ещё до прибытия на остров. Пока не ясно, будет ли в качестве альтернативы предложена оплата наличными в аэропорту по прилёте.