На Бали решили ввести новый налог для туристов
На Бали для иностранных туристов с 2024 года введут налог в 150 тысяч рупий
В Индонезии решили ввести новый налог для иностранных туристов, желающих посетить остров Бали. Действовать он будет с 2024 года, размер составит 150 тысяч рупий, что сейчас равно примерно 10 долларам или 90 рублям. Об этом сообщает местное издание The Jakarta Post.
По словам губернатора острова Вайана Костера, оплачивать налог нужно будет в электронном формате ещё до прибытия на остров. Пока не ясно, будет ли в качестве альтернативы предложена оплата наличными в аэропорту по прилёте.
Ранее Лайф писал о том, что власти индонезийского Бали усилили контроль за туристами, которые нарушают условия пребывания на острове. Например, в марте Индонезия за раз депортировала с острова 47 человек, в их числе 13 россиян. Из-за поведения туристов на Бали могут отказаться от массового туризма и ввести систему квот для приезжих.
ТАСС / EPA / MADE NAGI