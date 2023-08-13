Россиянам рассказали, каких работников не хватает в IT-сфере

Большая часть предприятий, а именно 71%, готовы перейти на российские системы хранения данных на замену западным. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на последнее исследование компании К2Тех.

Эксперты пришли к выводу, что объём информации, который хранится и обрабатывается, растёт слишком быстро, чтобы рынок труда за ним поспевал. В общей сложности, по данным консалтинговой компании Gartner, компании теряют порядка 13 миллионов долларов в год из-за некачественных данных.

Издание ссылается на информацию ряда российских предприятий о том, что за год спрос на разработку и внедрение хранилищ данных вырос вдвое. К интересу вокруг систем данных и к data-инженерам добавился также тренд на импортозамещение, так как после ухода международных вендоров запросы отечественных организаций сместились: теперь они ищут не зарубежный продукт, а российских вендоров, чтобы обеспечить бесшовную миграцию. Также важны возможные санкции за использование зарубежного ПО без лицензии.

"К сожалению, компании не всегда могут отказаться от зарубежных разработок и вынуждены платить штрафы, что не идёт на пользу российской экономике. Выход из ситуации — либо с нуля разрабатывать собственные технологии внутри компании, либо обращаться к подрядчикам для адаптации процессов работы с данными с помощью отечественных решений", — пояснил Chief Data Officer в компании Aero Вячеслав Жуков.

По его словам, потребность рынка в data-решениях закономерно привела к увеличению спроса на специалистов в этой сфере. Теперь только один из семи кандидатов на позицию data-специалиста обладает в России нужными навыками. Жуков подчеркнул, что из-за кадрового голода даже при наличии финансирования data-проекты запускаются в несколько раз медленнее, чем планировалось. Специалисты в свою очередь пользуются этим: их зарплатные ожидания уже выросли в полтора раза, а разброс желаемого дохода среди кандидатов с одинаковыми компетенциями составляет около 100 тысяч рублей, что может выходить за рамки бюджета различных проектов. Однако стабилизация рынка может произойти за счёт повышения привлекательности этой профессии со стороны вузов и переквалификации кадров с других IТ-направлений.