Россиянки назвали сферу, в которой работают самые привлекательные холостяки
Россиянки считают, что самые привлекательные холостяки работают в сфере IT
Россиянки считают, что самые привлекательные холостяки трудятся в сфере IT. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении RT.
Так, 47% россиянок считают, что в сфере IT работают самые привлекательные холостяки. Не сильно отстала нефтегазовая отрасль — 36%, а также банковский сектор — 29%.
Также 20% россиянок выбрали сферу строительства. В свою очередь, ещё 15% опрошенных считают, что именно юристы самые привлекательные холостяки. Также в топ-10 отраслей вошли недвижимость, медицина, транспорт и логистика, ретейл, производство и автопром.
Всего в исследовании приняли участие 1,2 тысячи женщин из всех регионов страны.
Ранее российские работодатели раскрыли, кому готовы повысить зарплату. 69% опрошенных признались, что могут подвинуться по зарплате в сторону повышения, если у потенциального работника есть многолетний опыт и исключительные умения. При этом 56% респондентов согласны много платить и неопытному сотруднику, но если он идеально подойдёт на должность.
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