Россиянки назвали сферу, в которой работают самые привлекательные холостяки

Россиянки считают, что самые привлекательные холостяки трудятся в сфере IT. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении RT.

Так, 47% россиянок считают, что в сфере IT работают самые привлекательные холостяки. Не сильно отстала нефтегазовая отрасль — 36%, а также банковский сектор — 29%.

Также 20% россиянок выбрали сферу строительства. В свою очередь, ещё 15% опрошенных считают, что именно юристы самые привлекательные холостяки. Также в топ-10 отраслей вошли недвижимость, медицина, транспорт и логистика, ретейл, производство и автопром.

Всего в исследовании приняли участие 1,2 тысячи женщин из всех регионов страны.