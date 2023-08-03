Российские работодатели раскрыли, кому готовы повысить зарплату

Большинство российских работодателей готовы пойти навстречу кандидату на должность и предложить ему более высокую зарплату за большой опыт или какие-то уникальные навыки. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на исследование портала "Работа.ру".

69% опрошенных работодателей признались, что могут подвинуться по зарплате в сторону повышения, если у потенциального работника есть многолетний опыт и исключительные умения. При этом 56% респондентов согласны много платить и неопытному сотруднику, но если он идеально подойдёт на должность.

Работодатели также рассказали, что иногда переманивают работников конкурирующих фирм, завлекая их более высоким жалованьем. В этом сознался 41% участников опроса.