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3 августа, 07:33

Российские работодатели раскрыли, кому готовы повысить зарплату

Опрос: Работодатели готовы повысить зарплату работнику с уникальными навыками

Большинство российских работодателей готовы пойти навстречу кандидату на должность и предложить ему более высокую зарплату за большой опыт или какие-то уникальные навыки. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на исследование портала "Работа.ру".

69% опрошенных работодателей признались, что могут подвинуться по зарплате в сторону повышения, если у потенциального работника есть многолетний опыт и исключительные умения. При этом 56% респондентов согласны много платить и неопытному сотруднику, но если он идеально подойдёт на должность.

Работодатели также рассказали, что иногда переманивают работников конкурирующих фирм, завлекая их более высоким жалованьем. В этом сознался 41% участников опроса.

Работодатели в России стали проще относиться к внешнему виду сотрудников

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Ранее Лайф писал, что россияне по договорённости с работодателем могут переносить неиспользованные дни отпуска на следующий год. Кроме того, не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд запрещено Трудовым кодексом.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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