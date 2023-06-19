Работодатели в России стали проще относиться к внешнему виду сотрудников

В России за десять лет стало в три раза меньше случаев, когда людей увольняют за несоблюдение стиля одежды. Эта причина была указана только в 4% случаев лишения работы.

Большинство рекрутеров (93%) не акцентируют внимание на внешнем виде и одежде сотрудников и тем более не увольняют их по этим параметрам. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Ситуация выглядела совершенно иначе десять лет назад. В то время в РФ за нарушение дресс-кода сотрудников увольняли в три раза чаще, чем в последние годы.

Также работники стали получать меньше замечаний по поводу их внешнего вида. Сейчас только 34% работодателей говорят о том, что могут отчитать за вольную одежду или причёску. В 2013 году такой позиции придерживались 57% компаний.

Каждый девятый россиянин сейчас говорит о том, что ему делали замечания по поводу внешнего вида на работе. Причём замечания руководителя учитывают 60% россиян — на пять процентных пунктов больше, чем десять лет назад.