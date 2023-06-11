Опрос показал, кто в России больше ревнует к коллегам: мужчины или женщины

15% женщин и 19% мужчин ревнуют возлюбленных к их коллегам. Это подтверждает опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась "Газета.ru". При этом каждая девятая женщина говорит о своих переживаниях партнёру, а 4% обычно молчат. Чаще всего ревнуют женщины от 35 до 44 лет (20%), после 45 этот показатель опускается до 12%.