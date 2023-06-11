Опрос показал, кто в России больше ревнует к коллегам: мужчины или женщины
Опрос: 15% женщин и 19% мужчин ревнуют возлюбленных к коллегам
15% женщин и 19% мужчин ревнуют возлюбленных к их коллегам. Это подтверждает опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась "Газета.ru". При этом каждая девятая женщина говорит о своих переживаниях партнёру, а 4% обычно молчат. Чаще всего ревнуют женщины от 35 до 44 лет (20%), после 45 этот показатель опускается до 12%.
Что касается мужчин, то обсуждать с возлюбленной данный вопрос предпочитают лишь 12%. Ревность более характерна для молодых представителей сильного пола: до 34 лет такие эмоции испытывают 22%, в более старшем возрасте — 15%. В целом количество ревнивцев среди представителей обоих полов уменьшается. Как правило, россияне считают ревность проявлением личных комплексов.
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