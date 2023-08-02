Россиянам рассказали, как добиться от работодателя денежной компенсации за отпуск

Россияне по договорённости с работодателем могут переносить неиспользованные дни отпуска на следующий год. Об этом рассказали в пресс-службе "Роскачества". Кроме того, не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд запрещено Трудовым кодексом. Работодатели обычно довольно строго соблюдают это правило, чтобы не получать штрафы, отметили эксперты.

Если же сотрудник в течение двух лет не отгулял положенные дни, то они не сгорают и не перестают считаться. Зато россиянин вправе использовать их для отдыха или требовать денежную компенсацию.

"Компенсация выплачивается, если сотрудник решил уволиться. Очевидно, что в таком случае он не сможет воспользоваться отпуском в полной мере, а отдых ему положен по закону. Поэтому работодатель должен либо компенсировать неиспользованные дни, либо дать возможность взять отпуск прямо перед увольнением", — приводит комментарий "Роскачества" RТ.