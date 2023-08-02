Россиянам рассказали, как добиться от работодателя денежной компенсации за отпуск
"Роскачество": Не предоставлять отпуск два года подряд запрещено по Трудовому кодексу
Россияне по договорённости с работодателем могут переносить неиспользованные дни отпуска на следующий год. Об этом рассказали в пресс-службе "Роскачества". Кроме того, не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд запрещено Трудовым кодексом. Работодатели обычно довольно строго соблюдают это правило, чтобы не получать штрафы, отметили эксперты.
Если же сотрудник в течение двух лет не отгулял положенные дни, то они не сгорают и не перестают считаться. Зато россиянин вправе использовать их для отдыха или требовать денежную компенсацию.
"Компенсация выплачивается, если сотрудник решил уволиться. Очевидно, что в таком случае он не сможет воспользоваться отпуском в полной мере, а отдых ему положен по закону. Поэтому работодатель должен либо компенсировать неиспользованные дни, либо дать возможность взять отпуск прямо перед увольнением", — приводит комментарий "Роскачества" RТ.
А ранее россияне поделились своим видением идеального отпуска. Такой отпуск, по мнению каждого четвёртого россиянина, должен быть дольше 28 дней, и лишь 3% готовы отдыхать по 10 дней. Напомним, что депутаты Госдумы тоже раскрыли Лайфу планы на летний отдых. Так, Анатолий Вассерман признался, что не сможет выехать из Москвы на срок больше пары дней, а руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал, что поедет в Республику Башкортостан, где планирует посетить пасеку.