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Регион
Опубликовано 26 июля 2023, 18:14

Депутаты Госдумы раскрыли Лайфу планы на летний отпуск

Депутаты Госдумы раскрыли, куда поедут в отпуск после завершения весенней сессии

Сегодня состоялось последнее заседание весенней сессии Госдумы, а значит, теперь депутатов ждут летние отпуска. В беседе с нашим корреспондентом они рассказали, куда отправятся в первую очередь, а также кто будет занят более серьёзными делами.

Депутаты Госдумы раскрыли, куда отправятся в отпуск после завершения весенней сессии. Видео © Telegram / SHOT

"У меня еженедельная телепередача, еженедельная радиопередача, нарушать циклы и вставлять дырки в сетке вещания не хочется, а значит, из Москвы я могу выехать максимум на пару дней", — рассказал известный эрудит Анатолий Вассерман.

Руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев признался, что поедет в Республику Башкортостан, где планирует посетить пасеку. По его словам, необходимо уловить хотя бы кусочки интересного отдыха этим летом. Зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал, что в марте уже ездил на Кавказские Минеральные Воды, а председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в преддверии сентябрьских выборов никакой политической передышки не будет.

"Кто устроит себе передышку, тот будет по Крылову "попрыгуньей-стрекозой". Потому что очень и очень активная выборная кампания в преддверии единого дня голосования 10 сентября", — заявил Слуцкий.

Депутат Светлана Журова призналась, что хочет совместить помощь коллегам по выборам с возможностью отдохнуть в этом регионе. Она рассказала, что в ближайшее время планирует купить палатку, обмундирование и рюкзак — всё как положено.

Пойманный на игре в шахматы депутат объяснился в стиле Вассермана
Пойманный на игре в шахматы депутат объяснился в стиле Вассермана

Ранее Лайф рассказывал, что известного эрудита Анатолия Вассермана, который испытывает довольно серьёзные проблемы со здоровьем, заметили с банкой энергетика в ходе заседания ГД. Подробнее о том, какие риски для здоровья диабетика и последствия ему грозят, — в нашем материале.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Николь Вербер
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