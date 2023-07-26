Сегодня состоялось последнее заседание весенней сессии Госдумы, а значит, теперь депутатов ждут летние отпуска. В беседе с нашим корреспондентом они рассказали, куда отправятся в первую очередь, а также кто будет занят более серьёзными делами.

Депутаты Госдумы раскрыли, куда отправятся в отпуск после завершения весенней сессии. Видео © Telegram / SHOT

"У меня еженедельная телепередача, еженедельная радиопередача, нарушать циклы и вставлять дырки в сетке вещания не хочется, а значит, из Москвы я могу выехать максимум на пару дней", — рассказал известный эрудит Анатолий Вассерман.

Руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев признался, что поедет в Республику Башкортостан, где планирует посетить пасеку. По его словам, необходимо уловить хотя бы кусочки интересного отдыха этим летом. Зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал, что в марте уже ездил на Кавказские Минеральные Воды, а председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в преддверии сентябрьских выборов никакой политической передышки не будет.

"Кто устроит себе передышку, тот будет по Крылову "попрыгуньей-стрекозой". Потому что очень и очень активная выборная кампания в преддверии единого дня голосования 10 сентября", — заявил Слуцкий.

Депутат Светлана Журова призналась, что хочет совместить помощь коллегам по выборам с возможностью отдохнуть в этом регионе. Она рассказала, что в ближайшее время планирует купить палатку, обмундирование и рюкзак — всё как положено.