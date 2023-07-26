Врач предупредил замеченного с энергетиком Вассермана о рисках для здоровья при диабете

Известного эрудита Анатолия Вассермана, испытывающего серьёзные проблемы со здоровьем, заметили с банкой энергетика во время заседания Госдумы. Терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито в беседе с Лайфом предупредил о рисках для здоровья диабетика и рассказал, какие последствия могут ему грозить.

Анатолий Вассерман на заседании Госдумы с банкой энергетика. Обложка © LIFE

"Медицинское отношение к энергетикам очень скептическое. К сожалению, энергетики представляют собой опасность для в принципе здорового человека, а особенно в большом количестве. А если говорить про пациента с потенциальным сахарным диабетом, то эта опасность увеличивается троекратно", — пояснил медик.

Как правило, пациенты с сахарным диабетом — ещё и пациенты с сердечно-сосудистой патологией, которая обусловлена повышенными сахарами, лишним весом и другими факторами. Среди компонентов энергетика избыточно стимулирующие вещества, в том числе кофеин и большое количество сахара, которые негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы, увеличивают пульс и повышают давление. В результате происходит неуправляемое сокращение сосудов, ведущее к ишемии и провокации инфаркта миокарда.

В случае с сахарным диабетом у страдающих заболеванием и вовсе взлетает уровень сахара, поэтому для них употребление энергетиков просто недопустимо. Жидкие сахарные продукты пациенты с диабетом II типа употреблять не должны, подчеркнул врач.