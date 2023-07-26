Врач предупредил замеченного с энергетиком Вассермана о рисках для здоровья при диабете
Врач Жито предупредил диабетика Вассермана о тройной опасности энергетиков
Анатолий Вассерман на заседании Госдумы с банкой энергетика. Обложка © LIFE
Известного эрудита Анатолия Вассермана, испытывающего серьёзные проблемы со здоровьем, заметили с банкой энергетика во время заседания Госдумы. Терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито в беседе с Лайфом предупредил о рисках для здоровья диабетика и рассказал, какие последствия могут ему грозить.
Анатолий Вассерман на заседании Госдумы с банкой энергетика. Обложка © LIFE
"Медицинское отношение к энергетикам очень скептическое. К сожалению, энергетики представляют собой опасность для в принципе здорового человека, а особенно в большом количестве. А если говорить про пациента с потенциальным сахарным диабетом, то эта опасность увеличивается троекратно", — пояснил медик.
Как правило, пациенты с сахарным диабетом — ещё и пациенты с сердечно-сосудистой патологией, которая обусловлена повышенными сахарами, лишним весом и другими факторами. Среди компонентов энергетика избыточно стимулирующие вещества, в том числе кофеин и большое количество сахара, которые негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы, увеличивают пульс и повышают давление. В результате происходит неуправляемое сокращение сосудов, ведущее к ишемии и провокации инфаркта миокарда.
В случае с сахарным диабетом у страдающих заболеванием и вовсе взлетает уровень сахара, поэтому для них употребление энергетиков просто недопустимо. Жидкие сахарные продукты пациенты с диабетом II типа употреблять не должны, подчеркнул врач.
"Отдельно хотелось бы отметить газированные энергетики. Наличие газа ускоряет процесс всасывания, тем самым из более пологого кривая сахара у пациента повышается быстрее, то есть эта кривая уходит в более быстрый подъём, также быстрее всасываются все остальные компоненты. То есть пузырьки газа углекислого увеличивают объём желудка, желудок раздувается. В ответ на это он быстрее сокращается и быстрее проталкивает пищу, больше выделяется соляной кислоты. Процесс всасывания, процесс переваривания в значительной степени ускоряется", — рассказал эндокринолог.
70-летний участник телевизионных интеллектуальных игр совсем себя не бережёт. Только недавно, 6 июля, его экстренно госпитализировали в московскую клинику в состоянии средней степени тяжести. Вассерман обратился к врачам с жалобами на плохое самочувствие, которое беспокоило его на протяжении целого месяца. Позднее депутат подтвердил, что попал в больницу с подозрением на диабет. Известно, что осложнение произошло на фоне перелома стопы.