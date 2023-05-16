Пойманный на игре в шахматы депутат объяснился в стиле Вассермана

Депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев, решивший сыграть в шахматы на рабочем месте, отверг обвинения в увлечении ими во время заседания. По словам народного избранника, он "сделал буквально два хода" в перерыве перед рассмотрением следующего закона. Причём используемый сервис не требует VPN.

"Это всё ложь. Это обычная программа, которую можно скачать, установить. Никакого VPN там не надо", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Более того, отметил парламентарий, в другие игры не играет, а в шахматы — чаще после работы. В этом вопросе он согласен со своим коллегой Анатолием Вассерманом, которому подобное увлечение помогает сконцентрироваться.