Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 19:57

Пойманный на игре в шахматы депутат объяснился в стиле Вассермана

Депутат Камнев заявил, что шахматы помогают ему сконцентрироваться

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев, решивший сыграть в шахматы на рабочем месте, отверг обвинения в увлечении ими во время заседания. По словам народного избранника, он "сделал буквально два хода" в перерыве перед рассмотрением следующего закона. Причём используемый сервис не требует VPN.

"Это всё ложь. Это обычная программа, которую можно скачать, установить. Никакого VPN там не надо", сказал он в беседе с РИА "Новости".

Более того, отметил парламентарий, в другие игры не играет, а в шахматы — чаще после работы. В этом вопросе он согласен со своим коллегой Анатолием Вассерманом, которому подобное увлечение помогает сконцентрироваться.

Вассерман рассказал Лайфу, какой игрой в планшете он отвлекается на заседаниях Госдумы
Вассерман рассказал Лайфу, какой игрой в планшете он отвлекается на заседаниях Госдумы

Напомним, Георгия Камнева поймали за игрой в шахматы на заседании Госдумы. На опубликованных SHOT кадрах видно, что парламентарий увлечённо перемещает фигуры, предположительно, на заблокированном в России сервисе.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar