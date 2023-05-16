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Регион
Опубликовано 16 мая 2023, 15:33

Депутат от КПРФ Камнев сразился в американские шахматы на заседании Госдумы

Депутат от КПРФ Георгий Камнев прямо во время заседания Госдумы сразился с западными неприятелями на американской платформе для игры в шахматы, вход на которую в нашей стране заблокирован. Об этом пишет SHOT.

Депутат от КПРФ Георгий Камнев сразился в американские шахматы на заседании Госдумы. Видео © Telegram / SHOT

Камнев заскучал на сегодняшнем заседании, пока вся остальная ГД была вовлечена в политический процесс и денонсировала Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Камнев решил скоротать время за партийкой в шахматы и направил все усилия "за океан" — подключил VPN и начал раскидывать недругов на шахматном поле боя. Играя за белых, стратег мастерски уменьшал численность ферзей и коней противника, вернувшись в реальность на заседание Думы победителем.

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Как писал Лайф, в ходе сегодняшнего заседания Государственная дума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Как уточнил замглавы МИД России Сергей Рябков, для полного завершения выхода потребуется около полугода. Напомним, он был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 стран НАТО и шести участников ОВД. Соглашение вступило в силу 9 ноября 1992 года, а в 2015 году РФ вышла из договора и заявила, что не намерена восстанавливать своё участие в нём.

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Telegram / SHOT

Николь Вербер
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