Депутат от КПРФ Камнев сразился в американские шахматы на заседании Госдумы

Депутат от КПРФ Георгий Камнев прямо во время заседания Госдумы сразился с западными неприятелями на американской платформе для игры в шахматы, вход на которую в нашей стране заблокирован. Об этом пишет SHOT.

Депутат от КПРФ Георгий Камнев сразился в американские шахматы на заседании Госдумы. Видео © Telegram / SHOT

Камнев заскучал на сегодняшнем заседании, пока вся остальная ГД была вовлечена в политический процесс и денонсировала Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Камнев решил скоротать время за партийкой в шахматы и направил все усилия "за океан" — подключил VPN и начал раскидывать недругов на шахматном поле боя. Играя за белых, стратег мастерски уменьшал численность ферзей и коней противника, вернувшись в реальность на заседание Думы победителем.