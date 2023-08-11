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11 августа, 18:22

Правила отсрочки для айтишников решили поменять в части возраста

Шадаев: Минцифры повысит до 30 лет возраст отсрочки для сотрудников в IT-сфере

В Минцифры России готовятся изменения в указ главы государства о мерах поддержки IT-отрасли. Глава министерства Максут Шадаев уточнил, что это касается возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу.

"Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение корректировки соответствующего указа", — отметил он в беседе с журналистами в рамках форума "Цифровая эволюция".

Шадаев напомнил, что в указе есть пункт, который связан с освобождением от призыва до 27 лет.

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Лайф напоминает, что 4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет. Он вступает в силу с 1 января 2024 года.

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Никита Осипов
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